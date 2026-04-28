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La MIM paraliza Mendoza: miles de runners, cortes y una ciudad tomada por la maratón más esperada

Mendoza se prepara para la MIM, la maratón más esperada que moviliza a miles de runners y transforma la ciudad.

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Miles de corredores recorrerán las calles mendocinas este domingo. Foto: Facebook MIM
Miles de corredores recorrerán las calles mendocinas este domingo. Foto: Facebook MIM

Mendoza se prepara para uno de esos domingos donde todo cambia. No habrá una mañana normal: habrá zapatillas, cronómetros, cortes de tránsito, miles de corredores y una ciudad completamente atravesada por la pasión del running. La Maratón Internacional de Mendoza 2026 ya ultima detalles y promete volver a ser una verdadera revolución.

La MIM redefine Mendoza: una ciudad running

La edición 2026 de la MIM se correrá este domingo 3 de mayo y, como cada año, reunirá a corredores de todo el país y también del exterior en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario mendocino. No es una carrera más: es una experiencia que mezcla deporte, turismo, montaña y una postal única de la provincia.

La prueba principal de 42 kilómetros tendrá su largada en los puentes de Cacheuta a las 8 de la mañana, mientras que la media maratón partirá desde el barrio Portal Vistalba y los 10 kilómetros desde la Rotonda de Palmares Valley. La distancia recreativa de 4 kilómetros tendrá salida y llegada en el Parque General San Martín, a metros de los tradicionales portones.

La MIM podría realizarse antes de fin de año Foto: MIM
La MIM podría realizarse antes de fin de año Foto: MIM
La MIM podría realizarse antes de fin de año Foto: MIM

Todas las distancias tendrán su llegada en uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza: los portones del Parque, donde se espera una verdadera fiesta con familiares, amigos y cientos de mendocinos acompañando.

Pero claro, semejante despliegue también implica cambios importantes para quienes no corren. Habrá múltiples cortes de tránsito desde muy temprano y varias zonas de la Ciudad y Luján de Cuyo se verán afectadas por el operativo vial. La recomendación será salir con tiempo, evitar las zonas cercanas al recorrido y prestar atención a los desvíos.

La MIM no solo moviliza corredores: mueve hoteles, gastronomía, turismo y toda una economía que gira alrededor del evento. Mendoza se convierte por un día en capital sudamericana del running.

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Además, la carrera ofrece algo que pocas maratones pueden mostrar: correr con la Cordillera de los Andes de fondo, atravesando viñedos, montaña y algunos de los paisajes más imponentes de la provincia. Ese combo transforma a la MIM en una de las más buscadas del país.

La cuenta regresiva ya empezó y la ansiedad también. Para algunos será una competencia. Para otros, un desafío personal. Para muchos, simplemente una meta de vida.

Lo cierto es que este domingo Mendoza no caminará. Mendoza correrá.

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