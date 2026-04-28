Mendoza y arquitectura de alto vuelo en casa Brutal Honesty

La arquitectura de la casa Brutal Honesty en Mendoza tardó seis años hasta ser una realidad y convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos y creativos de los últimos tiempos, de la mano de arquitectos mendocinos .

Es uno de los proyectos más ambiciosos del OF Studio, cofundado en Londres en 2017 por los arquitectos Valentina Cerrone y Sebastián Andia .

Ambos se inspiraron en la presencia del paísaje, la textura y el silencio que devuelve la propia montaña. Ambos se inspiraron en la presencia del paísaje, la textura y el silencio que devuelve la propia montaña.

OF Studio diseñó la casa de montaña para que pareciera emerger del terreno. Y lo lograron con un vuelo inusitado para la arquitectura de Mendoza.

Vista superior de la obra de arquitectura de Valeria Cerrone y Sebastián Andía.

Arquitectos

"La casa emerge naturalmente del terreno, modelando un paisaje que coexiste con su entorno", resume Sebastián Andia. Y detalla: "Trabajamos con honestidad material, tectónica y sostenibilidad integrada, permitiendo que la arquitectura surgiera del propio emplazamiento".

Brutal Honesty es una "extensión construida de la montaña", definen. Brutal Honesty es una "extensión construida de la montaña", definen.

Es que esta casa se eleva sobre muros de contención color tierra, "como formaciones rocosas abstractas". Los contornos del terreno determinaron la organización de las particiones internas y las tres terrazas principales.

Los muros definen el volumen cónico, a la vez que protegen la casa de la exposición sur del pequeño cañón en la cordillera de Mendoza.

"La estructura parece emerger de la colina, pero afirma una nueva identidad", explicó el equipo, describiéndola como "de naturaleza abstracta".

Con una vista panorámica de 360 grados de las montañas del desierto andino, la casa se divide en tres niveles superpuestos: un sótano bajo tierra, una planta baja parcialmente enterrada y un nivel superior que emerge del suelo.

arquitectura andina La arquitectura inaugura estilo en la geografía de Mendoza mimetizando el paisaje con el diseño.

arquitectos mendoza La nueva generación de arquitectos en Mendoza sienta su sello en casa Brutal Honesty.

Mendoza

No hay modo que, desde la arquitectura y hasta el empleo de materiales, este proyecto arquitectónico tiene a Mendoza en el corazón de su espíritu e inspiración.

La vivienda se divide en tres niveles superpuestos.

La cocina se ubica en el corazón de la casa, ramificándose hacia espacios comunes que se extienden hacia afuera en ángulos redondeados. Ubicar la cocina en el centro de la casa fue una decisión de los arquitectos.

Los bordes de la azotea están delimitados por toldos rectangulares redondeados con varillas estructurales que dan sombra a las terrazas inferiores y añaden un toque de delicadeza a la casa de líneas estereoscópicas.

Los clientes enfatizaron la importancia de vivir en armonía con el entorno, manteniendo las vistas al paisaje y preservando la privacidad. Los clientes enfatizaron la importancia de vivir en armonía con el entorno, manteniendo las vistas al paisaje y preservando la privacidad.

"El proyecto busca crear espacios que transmitan autenticidad, conecten a las personas y permitan experimentar el entorno como parte de la vida cotidiana", dice Sebastián Andia.

El hormigón visto fue empleado por su armonía con los materiales y constructores locales, y por armonizar con los tonos de la tierra del lugar.

El aislamiento térmico, la protección solar y las estrategias de ventilación natural reducen la demanda energética, mientras que los paneles solares, los calentadores solares y un sistema de aguas grises mejoran su desempeño ambiental.

"Brutal Honesty es un espacio para vivir que no oculta ni embellece, sino que existe en diálogo abierto con su entorno", declaran a modo de declaración sus creadores. "Celebra la presencia pura de la naturaleza a través de una arquitectura sincera y arraigada".

mendocinos arquitectura Cláisico y moderno: un resumen del planteo arquitectónico.

arquitectos mendocinos En forma deliberada se proyectó la cocina como el centro de la casa.

Mendocinos

Los dos arquitectos mendocinos se graduaron de la Universidad de Mendoza y completaron la Maestría en Arquitectura del Architectural Association Design Research Lab (AADRL). en Londres.

También ambos se graduaron con honores de la especialización y terminaron trabajando en Zaha Hadid Architects.

brutal honesty mendoza Impronta mendocina para estudio de arquitectos reconocidos en todo el mundo.

Valentina Cerrone

Valentina Cerrone se graduó como arquitecta en Mendoza y realizó una maestría en Londres. Hoy, con Sebastián And+ia, persiguen sus sueños en OF. y comparten el trabajo en el estudio ganador del Premio Pritzker: allí Sebastián ocupa el cargo de asociado.

Explica Cerrone: “En Hadid nos formamos en parte en obras de gran escala muy vanguardistas, una experiencia invaluable. A través de OF.nos preguntamos qué nos gustaría hacer como individuos con estas herramientas”.

En 2020 ganaron, entre más de 150 estudios emergentes, el concurso para proyectar un ícono urbano en el Dubai Creek Harbor de los Emiratos Árabes Unidos.

Lo bautizaron como Land-Mark, un juego de palabras entre icono y punto de referencia. De hecho, el proyecto integra los símbolos del desierto en curvas que parecen esculpidas en el suelo.

valeria cerrone sebastián andía Mendocinos exitosos a nivel global: arquitectos Valeria Cerrone y Sebastián Andía

Sebastián Andía

Sebastián es sobrino de Gerardo Andía, el gran arquitecto mendocino. Vivió 20 años en Inglaterra, antes de residir en Nueva York, donde trabajó para el estudio Asymptote. Cerrone lleva menos de la mitad, pero ninguno de los dos abandonó Mendoza por completo.

Sebastian es hijo de Carlos F. Andía y sobrino de Gerardo Andía, el arquitecto mendocino más importante de la segunda mitad del siglo XX. Junto con su padre y su hermana Jimena, actuales propietarios de Andía Arquitectos, diseñó el edificio de Investigación y Posgrado de la UTN en Mendoza.