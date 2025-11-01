Charly González, su arquitectura logró estilo para casas de extranjeros en The Vines

La arquitectura de Mendoza es una especialidad que durante décadas ha forjado talentos que incluso han formado escuela con un estilo marcado entre los arquitectos de Argentina , muchos de proyección internacional, con un presente en el cual Charly González aporta su trabajo desde The Vines.

Una de las premisas del arquitecto de Mendoza en la plenitud cordillerana en Los Chacayes es entender el paisaje milenario allí en el Valle de Uco, tanto como a los habitantes que irán a ocupar sus proyectos de arquitectura.

En esta nota revela varios de sus aprendizajes que luego se han transformado en una enseñanza continua, la que día a día se ensancha. También se refiere a los proyectos del estudio González Olsina & Vega que están desarrollados en San Isidro, Buenos Aires y a los work in progress fuera del país: Uruguay y Brasil.

La arquitectura en Charly González comenzó a muy temprana edad, cuando jubaba y dibujaba plantas edificio y casas imaginarias. Luego ingresó al colegio técnico Pablo Nogués, al cual le rinde homenaje por la formación allí recibida. Y luego la facultad con la clara decisión de formarse y descubrir aquello que solamente es motiva por la curiosidad. En su caso, una cualidad innata.

Se reconoce como un profesional antes y después de descubir la obra y la búsqueda conceptual del maestro italiano Carlo Scarpa. nacido en Venecia a principios del siglo XX.

La arquitectura de Scarpa logra respetar lo antiguo e histórico al tiempo que introduce detalles de diseño nuevos y modernos. En este sentido, su obra es profundamente sensible a los cambios del tiempo, que se materializan en una cuidadosa selección y combinación de materiales.

Al desafiar las convenciones arquitectónicas, Scarpa terminó diseñando obras que trascienden el tiempo, privilegiando los colores vibrantes del pasado sobre el gris apagado del futuro. Alcanzó la madurez de este enfoque tras un largo aprendizaje, trabajando con lentitud y cautela. Por ello, su verdadera juventud se vio irremediablemente postergada.

Arquitectura

La incompletitud, característica de su método de investigación, revela su concepción de la obra en relación con el tiempo. Así, se hace posible ver el fragmento arquitectónico como la encarnación predilecta de la obra de Carlo Scarpa y la expresión coherente de su rechazo a la rutina.

Desde sus inicios Scarpa prefirió «estudiar» con los maestros vidrieros de Murano antes que someterse a las restricciones de la cultura académica. El arquitecto italiano utilizó el dibujo y la ejecución como parte del desarrollo de la experiencia. Lo más notable de las composiciones de Scarpa se reparte entre las rupturas y los contrastes y de cómo su recelo hacia la norma lo llevó a encontrar soluciones creativas.

Obras arquitecto Charly Gonzaléz RESTAURANTE ROPE BY LA VIGILIA Restaurante Rope by La Vigilia Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz RESTAURANTE ROPE BY LA VIGILIA 2 Restaurante Rope by La Vigilia, exterior. Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz RESTAURANTE ROPE BY LA VIGILIA 3 Restaurante Rope by La Vigilia, vista general. Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz CASA SARTIRANA 2 Bodega La Vigilia Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz BODEGA LA VIGILIA Bodega La Vigilia Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz BODEGA LA VIGILIA 2 Bodega La Vigilia, frente. Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz SALA DE MUSICA Sala de Música en Colonia del Sacramento, Uruguay. Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

Obras arquitecto Charly Gonzaléz SALA DE MUSICA 2 Sala de Música, Colonia, Uruguay. Gentileza Arq. Charly Gonzaléz

The Vines

El corazón de la obra arquitectónica de Charly González se ubica en The Vines, el confin paradisíaco del Valle de Uco. Allí, el arquitecto mendocino ha puesto más que un estilo: un concepto. El lo desarrolla en esta entrevista.

Cree ser parte de una tarea con su trabajo, haciendo "lo que debemos hacer", en busca del bien mayor. El arquitecto evidencia su costado místico, trascendental y altamente creativo. The Vines es el campo de experimentación que hasta ahora combina muy bien con sus desarrollos conceptuales.

También habla sobre tratar estos proyectos con los extranjeros que se reúnen en los terrenos dispuestos por The Vines para lo que se considera una vibrante relación con la naturaleza y sus manifestaciones en un paisaje colosal.

Conquistó ese paisaje. Y está agradecido de ser parte en The Vines. Tiene tiempo para recordar a Michael Evans y a Pablo Gimenez Riili, como los grandes soñadores de ese espacio del Valle de Uco.

En general de muy bajo perfil, Charly González desarrolla en esta entrevista un trabajo muy valorado por los expertos y por quienes confían sus espacios de todos los días allí donde la inmensidad de la cordillera de Los Andes parece haber hecho su trabajo a la hora de brindar una arquitectura sagrada.