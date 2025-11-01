Tremenda propuesta en la Nave Cultural, con una noche a puro rock mendocino

La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva fecha de puro rock mendocino, con las presentaciones de Chancho Va y Flanes, dos propuestas que representan distintas generaciones y estilos dentro de la escena local. El show será el sábado 8 de noviembre, a las 21 horas.

Las entradas anticipadas están disponibles a un valor promocional de $5.000 y pueden adquirirse a través de Entradaweb o en la boletería de la sala. El día del evento, el costo en taquilla será de $8.000.

Flanes, integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), se ha consolidado como una de las propuestas más originales del rock alternativo mendocino. Su sonido fusiona influencias del rock británico de los 2000 con una impronta local marcada por la experimentación, las estructuras armónicas impredecibles, los sonidos filosos y las melodías elaboradas.

En 2024, la banda estrenó “Soy un oso, dame miel”, primer adelanto de una serie de canciones que anticipan su próximo disco. En esta oportunidad, llegan al escenario con el impulso de su nuevo lanzamiento, “Clones”, que cuenta con la voz invitada de Exe Stocco, cantante de Pasado Verde.

El single se acompaña de un videoclip dirigido por la artista visual Flor Typek, quien además estará a cargo de las visuales en vivo, aportando una experiencia audiovisual integral durante el concierto.

Embed - Flanes - Clones (feat. Exe Stocco)

Chancho Va: más de dos décadas de rock con contenido social

Con más de 20 años de trayectoria, Chancho Va sigue pisando fuerte en la escena local con su fusión de rock urbano, alternativo y pesado, acompañada por letras con contenido social. La banda está integrada por Leandro “Canario” Vilariño (voz, guitarra y composición), Rodrigo Perea (batería), Guillermo Becerra (bajo y coros) y David Nañez (guitarra). A lo largo de su carrera, compartieron escenarios con grandes artistas nacionales y se consolidaron como una de las referentes del rock mendocino.

El encuentro promete una noche de alta energía y guitarras encendidas, con la vitalidad característica de la escena rockera mendocina. La Nave Cultural, uno de los espacios más importantes de la provincia, será el punto de encuentro para celebrar la música local en toda su potencia.