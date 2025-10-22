La Nave Cultural será sede de una competencia única para los amantes de la tecnología

El torneo de robótica se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9 en la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.

El torneo reunirá a más de 400 robots en la Nave Cultural.

La Ciudad de Mendoza se prepara para una jornada donde la tecnología y la creatividad serán protagonistas. Este sábado 25 de octubre, la Nave Cultural será escenario de una nueva edición de la PROBOTAE 2025, una competencia de robótica que reunirá a aficionados y profesionales.

El evento, organizado por la Fundación Tomás Alva Edison y Probot School, cuenta con el acompañamiento de la Liga Nacional de Robótica y promete una jornada llena de innovación, aprendizaje y entretenimiento para toda la familia.

El ingreso será libre y gratuito, solo se solicita al público asistir con un alimento no perecedero para colaborar con instituciones solidarias.

Todo sobre la PROBOTAE 2025 en Mendoza La competencia se dividirá en dos categorías: escolar (amateur) y profesional. En la primera pueden participar niños y adolescentes desde los 8 años, siempre que los robots estén homologados según el reglamento de la Liga Nacional de Robótica. En la categoría profesional, en cambio, los participantes deberán cumplir con exigencias técnicas más avanzadas.

“El torneo PROBOTAE busca impulsar la educación, la creatividad y las vocaciones tempranas en ciencia, robótica y programación, y es, además, una gran oportunidad para que adolescentes y niños de Mendoza se diviertan con los torneos de fútbol, sumo, mini-sumo y seguidores en línea”, destacó Graciela Bertancourt, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.