Restringen el ingreso a la ciudad por el nudo vial durante tres días desde el miércoles

En un operativo de la Municipalidad de Guaymallén para mejorar el paisaje del lugar, los trabajos implicarán reducción del tránsito. Los detalles.

El ingreso a la ciudad de Mendoza estará restringido este miércoles, jueves y viernes; por obras que llevará adelante la Municipalidad de Guaymallén en el nudo vial de Acceso Este y Costanera, para la recuperación de los espacios verdes en ese sector. No habrá corte total pero sí limitaciones.

Las obras de paisajismo en el Nudo Vial La Subdirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Guaymallén comunicó las obras que se llevarán a cabo. En este caso, trabajarán en conjunto con Vialidad provincial y la Municipalidad de Ciudad de Mendoza.

Las obras comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y un plan paisajístico, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad urbana del principal acceso al área metropolitana.

Las tareas continuarán entre miércoles 22 y hasta el viernes 24 de octubre, cuando Espacios Verdes de Guaymallén coloque las champas de césped del lado guaymallino.

La restricción del tránsito en el nudo vial El operativo de colocación (que abarca los tres días) comenzará temprano, con la descarga de las champas en el predio. De 6.30 a 8, estará el camión estacionado para que los empleados bajen los panes verdes de césped, por lo que habrá restricciones al tránsito.