Corte de tránsito y caos vehicular en el Nudo Vial por una protesta de Judiciales

El gremio de empleados del Poder Judicial realiza una manifestación en el ingreso a la Ciudad de Mendoza exigiendo mejoras salariales.

El gremio de los empleados judiciales realizó un corte de tránsito en el Nudo Vial en el marco de una protesta en la que exigen mejoras salariales. Los manifestantes se concentraron sobre el viaducto y la Policía de Mendoza intervino desviando el tránsito, lo que produjo complicaciones en la circulación de vehículos en ese punto neurálgico de ingreso a la Ciudad de Mendoza.

La protesta fue organizada por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, que convocó en el marco una protesta exigiendo mejoras salariales y cuestionando los aumentos de sueldos para funcionarios del Gobierno y jueces de la Corte.

“Mientras el gobernador Alfredo Cornejo se otorga aumentos millonarios y los ministros de la Suprema Corte engrosas sus sueldos, el resto del Poder Judicial cobra salarios de indigencia”, expresaron desde el sindicato.

La concentración en el Nudo Vial comenzó alrededor de las 10:30 y cerca del mediodía se produjo el corte de tránsito, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.