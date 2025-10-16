Escándalo en Chaco: un diputado peronista atacó a un camarógrafo y se enfrentó a militantes libertarios

El diputado peronista Aldo Leiva desató un escándalo en una plaza de la ciudad de General San Martín, en Chaco, en la recta final de cara a las elecciones del 26 de octubre. El legislador nacional se opuso a la instalación de una mesa de La Libertad Avanza y levantó un gazebo con una agresiva actitud que quedó grabada.

Leiva, conocido por sus ingeniosas intervenciones en el Congreso, agredió a un camarógrafo, a quien le arrojó al piso y le pisó el teléfono celular. Después, el dirigente del PJ apuntó contra el gobierno provincial y contra la Policía.

El episodio ocurrió este jueves a la mañana en la Plaza General Belgrano, donde el diputado nacional y exintendente del municipio chaqueño llegó en un auto que estacionó cruzado sobre la vereda y el pasto de la plaza. Inmediatamente inició un cruce con los militantes libertarios que estaban haciendo campaña.

Según mostró Leiva en sus redes sociales, su enojo inició cuando unos policías levantanron un stand de Fuerza Patria en dicha plaza. Encendido por esa escena, comenzó una discusión con los militantes oficialistas por el rincón en el que iban a hacer las actividades de campaña en un gacebo que el dirigente peronista levantó para sacar del lugar.

Pese al reclamo de los libertarios, Leiva avisó que iba a permanecer allí porque contaba con la autorización municipal para que allí hubiera un stand de Fuerza Patria. Luego, se sentó sobre un cubo de cemento a hablar por teléfono para resolver la situación.

La tensión escaló y Leiva también se enfrentó con un trabajador de prensa, quien aseguró que el diputado lo increpó y le quitó el celular. "Aldo se me pone en frente y me pechea, como que me va a golpear. Después mi celular vuela al piso y él va y lo pisa. Lo pisó dos veces y me lo rompió", contó el camarógrafo Gerardo Galarza a Diario Chaco.

Qué dijo Aldo Leiva sobre el episodio

Ante la viralización del caso, Leiva utilizó salió a excusarse en sus redes sociales. Según la versión que dio a el diputado, "la policía provincial se apersonó a quitar material de campaña, cuando la policía no está para eso". Además, aseguró que a él y a sus militantes los agredieron "pseudoperiodistas, uno de ellos es un policía retirado".

Luego, apuntó contra el gobernador Zdero. "No hay ninguna duda de que el objetivo de este gobierno es silenciar las voces opositoras y los medios afines al gobierno se encargan de difundir esa pseudo verdad, que es la que el comisario principal Romero se encarga de hacer llegar a a los medios", lanzó.

tuit Aldo Leiva

El repudio de Manuel Adorni a Aldo Leiva

Luego del episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a expresar su rechazo a la actitud del legislador peronista a través de su cuenta de X.

tuit de Adorni contra Aldo Leiva

“Repudio total al ataque del Diputado Nacional de “Unión por la Patria”, Aldo Leiva, contra el camarógrafo Gerardo Galarza del medio “Somos Uno” de Chaco”, expresó el portavoz.

En esa línea, agregó: “Mi solidaridad para con él y todo su equipo”, y sentenció: “Esto son: patoteros que se creen dueños de la calle. Fin”.