Quién era Hernán Damiani, el candidato a diputado por Misiones que murió en un streaming

Hernán Damiani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones, murió a los 64 años mientras participaba en un debate transmitido en vivo por streaming.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el excandidato a diputado nacional por Misiones falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

La muerte de Hernán Damiani, ocurrida durante una transmisión en vivo, conmocionó al ámbito político de Misiones. El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) tenía 64 años y participaba como candidato suplente en la lista que encabezan Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy para las elecciones legislativas de este año.

La vida política de Hernán Damiani Damiani fue un referente del radicalismo misionero desde el retorno a la democracia en 1983, destacándose por su vocación de diálogo, su espíritu de consenso y su amplia trayectoria institucional. Abogado de profesión, inició su carrera política como legislador provincial entre 1991 y 1995, y volvió a ocupar una banca en la Cámara de Representantes de Misiones entre 1997 y 2001.

Ese mismo año, Damiani llegó al Congreso Nacional, donde integró la Cámara de Diputados de la Nación y presidió la Comisión de Legislación Penal. Además, fue concejal de Posadas e integró diversas comisiones vinculadas a la gestión pública y el fortalecimiento institucional.

A lo largo de su carrera, asumió en varias ocasiones la presidencia del Comité Provincial de la UCR y fue uno de los principales impulsores de la renovación dirigencial dentro del partido. También participó de la convención encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de Posadas, un trabajo por el cual fue reconocido en 2024 por el Concejo Deliberante local, en honor a su compromiso con las instituciones democráticas.

Así fue el momento de su muerte en vivo Hernan Damiani Damiani, de 65 años, participaba del programa “Dólar Blue”, emitido por La Casa del Streaming, cuando comenzó a sentirse mal en medio de la transmisión. Inmediatamente, los presentes —entre ellos el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, la panelista Aída Vaztique y el conductor Lucas Doroñuk— pidieron asistencia médica y el político fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas.