Murió en un streaming un candidato a diputado por Misiones: así fue el lamentable momento

El dirigente radical Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por Misiones, falleció este miércoles a los 65 años tras descompensarse en vivo durante un debate en un canal de streaming.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el excandidato a diputado nacional por Misiones falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

La política misionera quedó conmocionada este miércoles por la muerte de Hernán Damiani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato a diputado nacional por Misiones, quien se descompensó en vivo durante un debate transmitido por streaming.

Así fue el lamentable momento en vivo Hernan Damiani Damiani, de 65 años, participaba del programa “Dólar Blue”, emitido por La Casa del Streaming, cuando comenzó a sentirse mal en medio de la transmisión. Inmediatamente, los presentes —entre ellos el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, la panelista Aída Vaztique y el conductor Lucas Doroñuk— pidieron asistencia médica y el político fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas.

De qué murió el candidato a diputado nacional por Misiones Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Damiani falleció poco después de su ingreso al centro de salud. Según los primeros reportes médicos, la causa habría sido un infarto fulminante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/1978631008753705168&partner=&hide_thread=false Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y… pic.twitter.com/YyMGwKRyym — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 16, 2025 El fallecimiento de Hernán Damiani provocó una ola de condolencias entre dirigentes de todo el arco político. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lamentó profundamente el hecho a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”, escribió el mandatario provincial.