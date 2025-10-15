Misiones: así se vivió la Fiesta Provincial de la Flor y Nacional de la Orquídea

“Misiones impulsa la economía verde”. Más de 20.000 personas se dieron cita en la tradicional Fiesta Provincial de la Flor y en la Fiesta Nacional de la Orquídea que se desarrolló en la ciudad misionera de Montecarlo , ubicada al sur de Posadas y al norte de las Cataratas del Iguazú, a la vera del río Paraná.

El evento tuvo lugar en el parque Juan Vortisch y tuvo record de expositores provenientes de toda la provincia y demás localidades extra provinciales.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó el valor social y económico de la floricultura como motor de desarrollo para Misiones . “La floricultura brinda una oportunidad de desarrollo productivo para Misiones", aseguró. "Estoy convencido de que Misiones es tierra de agricultores ; tenemos que multiplicar, fortalecer y proyectar la floricultura misionera al mundo”, agregó.

Passalacqua subrayó que la floricultura no solo tiene un valor estético, sino también económico y social, al generar empleo, promover el arraigo y dinamizar las economías locales. “Creo firmemente que las flores van a ser una de las salidas. en momentos difíciles, hay que poner creatividad y esfuerzo para salir adelante, y este sector tiene mucho por dar”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Montecarlo , Julio Barreto, resaltó que el éxito de la fiesta “radica en el trabajo conjunto, donde el individualismo fue superado por el esfuerzo colectivo”. “El trabajo político coordinado, el apoyo del Gobierno provincial y la colaboración de los vecinos garantizan que nuestras fiestas sean cada año mejor”, sostuvo.

Además, la comisión organizadora, representada por Doris Bischoff, destacó que la fiesta “es la confluencia del esfuerzo provincial, municipal y comunitario”. “Este año más que nunca se notó el apoyo de nuestra gente. Vecinos, empresas y el Estado trabajaron en conjunto para que Montecarlo brille", declaró.

El evento se desarrolló en un predio natural de seis hectáreas, donde se exhibieron orquídeas de colección, flores autóctonas y exóticas, además de una feria de plantas, artesanías y gastronomía regional.

Una forma de impulsar el turismo y la economía

La fiesta no solo promueve la identidad cultural y ambiental de Misiones, sino que impulsa el turismo y la economía local, al generar movimiento comercial, hotelero y gastronómico. Su continuidad reafirma el compromiso de la provincia con la sustentabilidad, el trabajo cooperativo y la valorización del patrimonio natural.

La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor se consolida como un evento que fusiona cultura, biodiversidad y desarrollo local, donde la comunidad de Montecarlo se convierte en anfitriona de un encuentro que pone en valor el trabajo de los floricultores, artesanos y productores de toda la región.

Cómo es la competencia

La orquídea campeona pertenece a Orquídeas SRL, de la localidad de San Ignacio, que también obtuvo el primer premio en la alianza Dendrobium.

El representante de los orquideófilos locales, Joaquín Rilo, explicó cómo se desarrolla la competencia y cuáles son las especies premiadas en esta edición. “Van a encontrar los primeros puestos de cada categoría y también a la planta campeona, que se elige entre los ganadores de cada grupo”, comenzó.

En total, participaron 12 categorías, integradas por 7 alianzas y 5 divisiones adicionales, que agrupan a las plantas según su compatibilidad genética. “Las alianzas son familias de géneros con compatibilidad genética, y dentro de cada una se premian el primero, segundo y tercer puesto”, dijo.

Entre las categorías más destacadas, mencionó la de Jardín Familiar, en la que participan vecinos de Montecarlo que cultivan orquídeas en sus casas. “Es exclusiva para aficionados que no tienen vivero o invernadero. Este año, la ganadora fue una orquídea rosada con blanco, cultivada por un vecino de la ciudad”, explicó.

Rilo destacó la participación récord de plantas en esta edición: “Tenemos más de 450 orquídeas en flor, algo que no se lograba hace mucho. De hecho, se convirtió en la exposición con más cantidad de orquídeas del país hasta el momento”. Explicó que en otras provincias suelen presentarse alrededor de 250 ejemplares, por lo que esta cifra “superó ampliamente las expectativas”.

La competencia contó con plantas provenientes de Córdoba, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de numerosos ejemplares locales. El ingreso de las plantas comenzó el lunes previo al inicio de la fiesta, y el montaje del pabellón se completó hasta el miércoles al mediodía.

“La orquídea ganadora, como se mencionara, es de una empresa ubicada en San Ignacio dedicada al cultivo y comercialización de orquídeas y plantas ornamentales al por mayor y al público. Además, el ejemplar fue reconocido con el primer premio en la alianza Dendrobium, una de las categorías más prestigiosas de la competencia", indicó.

Sobre el ciclo natural de floración, Rilo indicó que la mayoría de las orquídeas florece una vez al año, generalmente en primavera o verano, aunque los cambios climáticos pueden alterar ese ritmo. “Con las variaciones de temperatura, algunas se adelantan y otras se atrasan, pero este año eso jugó a favor: logramos tener especies que en otras ediciones no coincidían en floración”, explicó.

Entre las plantas premiadas, el propio Rilo fue reconocido en una de las categorías principales. “Este año obtuve un primer premio en la alianza de Vandas, con una orquídea naranjita con pintitas rojas. Es una especie rara, de dos colores, que no es nativa de Misiones pero sí muy valorada”, dijo.

El orquideófilo concluyó señalando que cada año la fiesta representa una oportunidad muy esperada para los cultivadores locales: “Siempre preparamos nuestras plantas especialmente para esta exposición. Es un espacio para compartir lo que hacemos con pasión y mostrar el resultado de todo un año de trabajo”.

La directora de Turismo de la Municipalidad de Montecarlo, Paula Lafere, destacó que este año la participación de expositores es record. “Participaron más de 130 stands, entre los cuales más de 40 fueron de plantas y flores. El resto fueron artesanos y comerciales. Tuvimos participantes de distintos puntos del país: Chaco, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Salta, y también de diversas regiones de Misiones”, contó.

Montecarlo: 90 % de ocupación hotelera

La funcionaria remarcó además el impacto turístico y económico que genera la fiesta: “Una semana antes ya estábamos prácticamente al 90% de ocupación en alojamientos, y tuvimos que habilitar opciones complementarias y derivar visitantes a municipios vecinos. Eso demuestra que el evento fortalece la economía regional y motiva al sector privado a seguir acompañando”, comentó.

El parque Juan Vortisch, donde se desarrolló la fiesta, es un predio de seis hectáreas con una extensa historia vinculada al desarrollo turístico local. “Es un espacio que comenzó a desarrollarse hace 89 años por su dueño original, Juan Vortisch, y hace 40 años pasó a la Promotora de Turismo y Cultura, que impulsó la primera edición de la Fiesta Provincial de la Flor y luego la Nacional de la Orquídea”, recordó la directora.

Las reinas de la fiesta

En la 34° Fiesta Nacional de la Orquídea y 41° Fiesta Provincial de la Flor, además, se eligieron las reinas. Lucía Ayala, oriunda de la ciudad de Eldorado, fue electa soberana nacional de la Orquídea. Damila Lovato, oriunda de la ciudad de Montecarlo, fue elegida, por su parte, reina provincial de la Flor.

Charlas técnicas

Además de las exposiciones, durante el evento se realizan charlas de capacitación sobre floricultura, innovación en producción y temas vinculados al sector. “Tuvimos más de 15 charlas, con contenidos de alta calidad sobre bambú, hongos, flores comestibles, entre otros temas. Eso diversifica la propuesta y atrae a muchas personas”, destacó Lafere.

“Estamos más que contentos por todo lo que pudimos sumar este año. Es una fiesta que crece en calidad, participación y significado para toda la comunidad”, concluyó.