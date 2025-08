Misiones: concejal electa revindicó la dictadura militar

En el mismo mensaje, calificó de hipócritas a quienes la criticaron y se definió como “una mina que se plantó con ovarios”. También escribió: “Yo no estoy manchada con sangre como los zurdos asesinos. Antes de defender al zurdaje lean ‘la otra historia argentina’”.

El Ford Falcon verde fue uno de los vehículos más utilizados por las fuerzas represivas durante la última dictadura para realizar operativos ilegales, secuestrar personas y trasladarlas a centros clandestinos de tortura y asesinato.

Cabe acotar que Montecarlo fue una de las ciudades misioneras que más presos políticos y desaparecidos tuvo durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Separación del cargo

La Dirección de Asuntos Legales del Consejo General de Educación (CGE) de Misiones suspendió preventivamente a Patricia Buckmayer, docente y concejal electa de Montecarlo por La Libertad Avanza, tras la difusión de una publicación en redes sociales que fue considerada una apología de la última dictadura cívico-militar argentina.

Desde el CGE se resolvió la separación preventiva del cargo y la apertura de un sumario administrativo para investigar el accionar de la educadora, quien también se desempeñaba como vicedirectora de una institución educativa.

“Todo lo que se expresa en la publicación de la docente está en contra de lo que está establecido en la ley”, afirmó la presidenta del organismo, Daniela López, al confirmar la medida. Según explicó, en estos casos se activa el protocolo habitual ante hechos de “alta gravedad”, como publicaciones de carácter ofensivo o que comprometan el rol docente.

La suspensión tendrá una duración de uno a tres meses, conforme a los plazos que establece el proceso legal del CGE para este tipo de procedimientos.

La funcionaria subrayó que las declaraciones de Buckmayer afectaron la dignidad docente y el compromiso ético que implica la tarea educativa. “Somos docentes 24/7, no porque termina el horario de clase dejamos de serlo”, dijo, y agregó que la publicación cruzó todos los límites, por tratarse de una expresión que reivindica un periodo oscuro de la historia argentina, lo que “lastima y hiere lo que con tanto esfuerzo y luchas hemos conquistado”.

Además, recordó que la normativa exige a los docentes mantener una conducta coherente con su función y no afectar la dignidad del rol que desempeñan. “Pido disculpas por haber incluido en el sistema educativo un perfil como el de esta docente”, expresó López.

“Falta ética grave”

El titular de Educación de Misiones se refirió a los dichos de una docente de Montecarlo que relativizó el uso de autos Ford Falcon durante la dictadura. Reivindicó el rol ético de los educadores, defendió la democracia y valoró la rápida intervención del Consejo.

De su parte, el ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, se expresó este lunes sobre las declaraciones públicas de una docente de Montecarlo que generaron un fuerte repudio social e institucional por relativizar el uso de los autos Ford Falcon como símbolo del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. El funcionario calificó sus dichos como una falta ética grave y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la defensa de los valores democráticos.

“Esto no lo voy a decir solo como ministro, sino como docente. Hay una responsabilidad ética muy importante que tenemos que tener. Yo particularmente nací en el 84, no viví la dictadura, pero aprendí a defender los valores democráticos desde el profesorado”, sostuvo Aranda en diálogo con medios provinciales.

El ministro recordó su propia formación como profesor en Ciencia Política y su recorrido dentro del sistema educativo: “Desde el secundario, después como profesor, como director y hoy como ministro, me parece que hay cuestiones con las que no se puede hacer un chiste. Hay opiniones que no merecen ningún respeto porque agravian, porque van sobre temas muy sensibles que marcaron nuestra historia”.

Aranda explicó que, más allá de las diferencias políticas que puedan existir en democracia, lo fundamental es sostener el sistema democrático como base de la convivencia social. “La democracia es el mejor sistema que tenemos. Puede ser imperfecta, claro, te puede gustar o no el candidato que está o que estuvo, pero es el sistema que nos da herramientas. Y cuando uno piensa que la democracia permitió elegir a Cristina, a Macri, a Milei… eso demuestra que hay reglas claras que respetar”, afirmó.

El ministro consideró que el rol del docente debe ser ejemplar, tanto dentro como fuera del aula. “Siempre decía como profesor: todos me van a estar mirando. Qué es lo que yo estoy haciendo. Y yo soy el ejemplo de chicos, chicas, adolescentes, de ese papá o mamá que lleva a su hijo a la escuela. Es una gran responsabilidad para quienes estudiamos docencia y nos paramos frente a un aula”.

Además, valoró la actuación del Consejo General de Educación ante el caso: “No quiero que esa etapa tan negra se vuelva a vivir ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. Tenemos que defender los valores democráticos y formar una mejor democracia con participación. Felicito a la presidenta del Consejo General de Educación por la celeridad en el caso”.

Consultado sobre los pasos administrativos que se siguen en este tipo de situaciones, Aranda detalló que al iniciarse una denuncia formal, se abre un proceso dentro del Consejo General de Educación. “Particularmente, estas cuestiones ya son de la parte administrativa y aplicativa del Consejo. Cuando ocurre una denuncia, hay todo un proceso que se inicia. Nunca los chicos se quedan sin clases. Si amerita la separación del cargo, se designa un suplente”, aclaró.

Respecto a la situación de la docente, indicó que actualmente se encuentra en curso una investigación administrativa. “No nos podemos adelantar sobre cuál será la sanción. Se tomarán las acciones necesarias según lo que determine la normativa vigente”, indicó.

Finalmente, el ministro también se refirió a su recorrida por escuelas misioneras durante el inicio del segundo semestre. Destacó la inauguración de obras edilicias, el compromiso de los docentes y los proyectos escolares en marcha. “Estuve en San Javier, en el norte, hoy vi el trabajo con hongos en un jardín en América. Las escuelas están abiertas, con muchos trabajos, y los docentes te convocan. En un momento económico complejo a nivel nacional, con una fuerte inversión del Estado, estamos finalizando obras con recursos provinciales”, concluyó.

“No debería acceder a su banca”

La concejal electa por La Libertad Avanza (LLA) en Montecarlo, la docente Patricia Buckmayer, fue objeto de repudio en las últimas horas por compartir en sus redes sociales una publicación sobre un ficticio nuevo Ford Falcon verde generado con IA y añadir: “Con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”.

El posteo realizado en el Facebook personal de la recientemente electa legisladora municipal fue visibilizado por el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), Roque Gervasoni, que utilizó la misma red social para cuestionar a Buckmayer, que más tarde respondió las críticas.

“Creo, pienso, opino que como mínimo no debería acceder a su banca o si lo hiciera, pedir la expulsión del honorable cuerpo. Sabemos que algunos municipios tienen una fuerte impronta neonazi, es a las claras cómo piensa esta señora”, arremetió Gervasoni, conocido por su militancia renovadora pero también por su activismo digital.

“Las semillas del odio se siembran día a día. Esta señora está en un lugar privilegiado para hacerlo. Amigo Chun Barreto, ojalá truene el escarmiento para los odiadores seriales que enferman a nuestra sociedad y, peor aún, a nuestros niños”, agregó líneas más abajo, haciendo mención al intendente de Montecarlo.