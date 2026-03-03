Horror en Misiones: un estudiante se disparó con un arma de fuego frente a sus compañeros

Un estudiante de 17 años de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°1 Unesco (EPET) de Posadas permanece internado en estado grave tras dispararse con un arma de fuego de su abuela durante el recreo. El episodio ocurrió frente a sus compañeros y motivó la intervención de la Dirección de Prevención del Suicidio, que iniciará talleres de contención en la institución.

Al parecer el joven intentó suicidarse frente a los demás estudiantes; ya que accionó el revólver en pleno patio durante el recreo. Según fuentes policiales el arma pertenecía a su abuela y contaba con ocho proyectiles en su interior.

El joven ingresó de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. El personal médico informó que el paciente se encuentra en estado estable pero grave, y los especialistas decidieron que se lo intubará para estabilizar su cuadro clínico.

El estudiante de 17 años pasó a sala común, se encuentra lúcido y con contención familiar. El joven se había disparado con el arma de su abuela a la altura del tórax. La investigación policial busca determinar cómo ingresó el revólver al establecimiento y su procedencia.

Ante la magnitud del hecho, la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones tomó intervención inmediata. Los responsables del área ya establecieron contacto con los docentes y los padres de los estudiantes que integran el curso para coordinar la contención emocional.

Cómo funciona el protocolo de contención

Equipos interdisciplinarios ya trabajan con alumnos, docentes y padres para brindar apoyo e información. La referente de la Comisión para el Abordaje del Suicidio, Natalia Falcone, detalló que el acompañamiento se extenderá durante los próximos meses.

En declaraciones a FM Santa María de las Misiones Natalia Falcone, la referente de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, explicó que desde el primer momento se pusieron en marcha todos los mecanismos previstos. “Intervinieron los organismos comprometidos, desde la Policía y los sectores de emergencia de Salud Pública que atendieron en el momento, hasta los equipos de contención dentro de la escuela”, detalló la especialista.

El trabajo en el colegio involucra al gabinete psicopedagógico del Consejo de Educación (GPI) y a referentes de Políticas Estudiantiles. Falcone señaló que el objetivo principal es “contener, acompañar y brindar apoyo a toda la comunidad” para que la situación “no genere mayor angustia o que no dispare conductas de riesgo en otros adolescentes” que puedan estar atravesando momentos difíciles.

Uno de los mayores focos de los especialistas es el posible “efecto dominó”. Falcone advirtió sobre el impacto que un hecho de estas características puede tener en el entorno. “Puede en alguna persona que está atravesando una situación difícil, una situación dolorosa, puede disparar alguna conducta de riesgo. Por eso nosotros estamos muy atentos y brindando herramientas para poder estar presentes, contener y acompañar”, sostuvo.

Entre 300 y 400 intervenciones

La referente destacó que el protocolo funcionó con rapidez y que no es una medida aislada, sino parte de un trabajo preventivo que se viene realizando hace más de un año. Según informó, el Ministerio de Educación ya realizó “más de 300 o 400 intervenciones” previas en distintas instituciones ante la detección de situaciones de riesgo, lo que demuestra que las escuelas están trabajando en la prevención.

Misiones arma estudiante Escuela Perovincial de Educación Técnica Nro.1 Unesco (EPET) de Posadas.

El plan de acción en la EPET 1 no terminará esta semana. Falcone adelantó que el seguimiento será intensivo durante el primer mes y que “posiblemente se mantenga la atención y el acompañamiento durante dos o tres meses”. Este proceso incluye una contención grupal inicial y la detección de casos que requieran una asistencia individual y más particularizada, tanto para el alumno involucrado y su familia como para cualquier miembro de la comunidad que lo necesite.

Finalmente, Falcone recordó a los padres y docentes la importancia de observar cualquier cambio abrupto en la conducta de los jóvenes, como irritabilidad, aislamiento o modificaciones en los hábitos de sueño y alimentación. Para la especialista, es fundamental “reforzar los vínculos, estar cerca” y manifestarles a los adolescentes que los adultos están disponibles para escucharlos y acompañarlos.