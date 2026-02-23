Chaco celebra récord en la campaña de girasol, mientras en Misiones se agrava la situación de los yerbateros

En la provincia de Misiones las entidades cooperativas yerbateras viven en la incertidumbre a pocas semanas del inicio de la cosecha de invierno, debido a la baja del precio de la materia prima. Es una situación muy distinta a lo que ocurre en la provincia de Chaco , de para bienes en la producción de girasol.

Por caso, entre otras, la Cooperativa Agropecuaria Las Breñas alcanzó en la actual campaña el acopio de al menos 12.000 toneladas de girasol , un volumen que constituye un récord institucional y que marca un punto de inflexión tras varios años adversos para el sector.

Alexis Rojas, gerente de la Cooperativa Las Breñas dijo que "acopiamos 12.000 toneladas de girasol , un récord para nosotros", y subrayó que el logro se consiguió pese a no contar con la infraestructura y logística ideales para semejante volumen. "Con mucho trabajo, a pulmón, sobre todo de los empleados y del personal temporario, se logró una muy buena coordinación con quienes realizan los arrimes y los camioneros de la zona", afirmó en declaraciones al diario Norte.

La campaña mostró rindes promedio en torno a los 2.500 kilos por hectárea. Según Rojas, esto impactará directamente en la recuperación económica de los productores.

"Después de varios años en los que venían atrasados con sus cuentas, creo que ahora se van a poner a raya e incluso les va a sobrar algún peso para invertir en la próxima campaña", remarcó. El gerente no descartó que la cooperativa reinvierta en soja, trigo o un nuevo ciclo de girasol .

Rojas recordó que la cooperativa, al igual que otros acopios y exportadores de la región, atravesó dificultades logísticas por la falta de camiones, situación que, en muchos casos, complicó el traslado a puerto.

Sin embargo, aseguró que hoy la entidad pudo dar respuesta a sus asociados. "Creo que dimos sobradas muestras de que podemos hacerlo y vamos a seguir trabajando para que el productor pueda operar de la mejor manera y con tranquilidad".

Excelente calidad

Alexis Rojas resaltó la calidad del grano en términos de materia grasa, un factor que permite compensar costos logísticos y de recolección. "Eso también favorece al productor, que es el beneficiado directo, y termina impactando en nuestros pueblos", indicó.

Para el directivo la actual temporada de girasol se presenta como un respiro para la economía regional. "Hay que aprovechar estos años que vienen bien", concluyó Rojas.

Incertidumbre yerbatera

La realidad de los yerbateros de Misiones es diametralmente opuesta. Con precios muy por debajo de los costos existe incertidumbre en el sector yerbatero ante el inicio, en pocas semanas, de la zafra de invierno.

“Hoy el costo de la cosecha de hoja verde debería ubicarse en torno a los 450 pesos el kilo; sin embargo se está proponiendo un pago de hasta 250 pesos por kilogramo con cheques posdatados de hasta 90 días”; dijo el presidente de la Cooperativa Yerbatera de la ciudad de Dos de Mayo, Héctor Dingler.

Por encima de ese cálculo, para el exministro de Agro de Misiones y actual consultor Sebastián Oriozabala, el costo de la hoja verde debería ubicarse en torno a los 700 pesos por kilo.

Reunión en el INYM

El presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Sebastián Macías, se reunió con el titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, y el diputado provincial libertario Adrián Núñez para analizar la crisis del sector yerbatero.

Macías planteó la necesidad de recuperar pautas de calidad, ordenar la cadena de pagos y llevar propuestas al Gobierno nacional, en un escenario que definió como complejo para los productores. “Tuve muchísimas reuniones en toda la provincia, en las cuales me pude reunir con productores y con industriales, trabajando con toda la cadena, hasta lo más bajo de esta gran situación compleja que está viviendo la yerba mate”.

Macías indicó que la reunión con el presidente del INYM fue la instancia final de ese recorrido. “Finalizaba en una reunión con el director del INYM, en la cual expuse la necesidad de poder trabajar en distintos puntos, en distintos ítems, referidos a la problemática de la yerba mate”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara subrayó que, si bien existen propuestas desde la provincia, hay un marco nacional que condiciona las decisiones. “Hay que entender que es un contexto en el cual, si bien nosotros proponemos soluciones, hay una decisión de lo que hace a un modelo de gobierno, que hay que ir entendiéndola, pero también saber que hay soluciones complementarias, muy referidas a lo que hace a la regulación”, sostuvo.

Macías hizo foco en la calidad del producto y en prácticas que, según indicó, generan distorsiones en el mercado. “Hay que entender que la composición de la yerba mate en este mercado desleal genera la problemática de que algunas marcas ponen materiales que no son leales al trabajo ni a la calidad del producto”, expresó, y agregó que es necesario “trabajar lo que hace a bajar la composición del palo”, dijo en declaraciones a radio República de Posadas.

También remarcó la relevancia de ordenar la cadena de pagos. “Eso es muy importante. El INYM tiene que volver a trabajar en los valores que hacen a la calidad de la yerba mate”, señaló, al tiempo que aclaró que su rol fue llevar esas inquietudes en representación de la Cámara de Diputados de Misiones.

Precios en picada

Consultado sobre la fijación de precios, Macías reconoció que ese debate ya está saldado en el plano nacional. “Es un modelo de gobierno. Nosotros creemos que este mercado no es perfecto. Está claro que ciertas partes de la cadena generan que los costos y los precios sigan pisando a los productores”, afirmó.

En ese sentido, describió al mercado yerbatero como “muy complejo” y advirtió que el bajo precio al consumidor tiene un costo directo para el eslabón primario. “Hoy el consumidor puede llegar fácilmente a este insumo, pero ¿a costa de qué? A costa de que los productores estén en una mala situación”, consideró.