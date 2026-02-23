Minería, energía solar y ampliación de Macro: las nuevas inversiones de Jorge Brito en Mendoza

“¿Por qué Mendoza”, esa fue la pregunta que lanzó Jorge Brito al momento de hablar de sus inversiones , en el marco su reciente visita a la provincia, donde llegó para inaugurar el Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo. El empresario no solo participó del evento con el que oficialmente entraron en funcionamiento los 180 MW de potencia que tiene el proyecto, sino que también habló de sus planes para involucrarse en la minería mendocina y los cambios que proyecta para Banco Macro en la provincia.

El reconocido banquero y ex presidente de River Plate es actualmente quien lidera Genneia, una de las principales compañías energéticas del país que en Mendoza se ha convertido en el protagonista de la generación de energía solar . En su charla con la prensa, ponderó la provincia para este tipo de proyecto por tres factores: primero, lógicamente su capacidad solar -conocida como la Tierra del Sol y del Buen Vino-; segundo, por la capacidad de despacho de la energía y, tercero, su seguridad jurídica.

“Los parques solares están hincados sobre la tierra y no tienen la posibilidad de trasladarse. Por eso en Argentina se mira muchísimo y es determinante para definir la inversión la seguridad jurídica. Para nosotros poder trabajar en una la provincia de Mendoza es muy importante y por eso queremos ampliarnos”, sostuvo el empresario.

Además del flamante proyecto lujanino, que completó su capacidad con la reciente inauguración de la última de las dos etapas que tenían previstas, Genneia cuenta con otros dos parques solares en Mendoza y proyecta un cuarto que promete convertirse en uno de los más grandes de la provincia. En funcionamiento ya está Malargüe I y la primera etapa de San Rafael, que para este 2026 completaría los 180 MW de potencia que tiene proyectados.

El nuevo parque, como lo adelantó Brito en su visita a la provincia, es Mendoza Sur Diamante, de 345 MW, previsto para 2029 y que podría ingresar al RIGI. Aunque fue reservado con los detalles del proyecto, ya que se encuentran en etapa de negociaciones, el empresario aseguró que están trabajando en su avance y que podría tener una inversión de US$ 300 millones que plausible de aplicar a RIGI.

Este parque les ayudaría así a cumplir la meta que Genneia tiene para Mendoza, con una visión de 1 GW -es decir 1.000 MW- de capacidad instalada. Actualmente, la empresa cuenta con una capacidad que supera los 630 MW en toda la región de Cuyo con sus parques solares de Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y la primera etapa de San Rafael. A eso se le suma la entrada en operación de San Juan Sur, de 130 MW, con lo que la firma completará los 800 MW en 2026-.

La apuesta por la minería

Otra de las grandes novedades que dejó el paso de Jorge Brito por Mendoza fue la apuesta de su empresa por la minería. Como lo dijo el mismo, Genneia participaría en en la generación y transmisión de energía en un proyecto minero de cobre en la provincia. Esto sería, por ejemplo, con una línea de alta tensión.

“Nosotros dentro de Genneia vemos a la minería como un vertical muy importante de cara al futuro. Estamos trabajando en muchos proyectos, uno bastante avanzado, que no podemos decir cuál es, pero está precisamente en la provincia de Mendoza. Implica no solamente generación, sino transmisión”, aseguró el empresario.

Parque Solar Anchoris Alf Ponce/MDZ

Un refresh para Banco Macro

Las inversiones proyectadas para Mendoza no podían dejar fuera el negocio primario de la familia Brito, el bancario. Jorge es actualmente también el presidente de Banco Macro, entidad fundada por su padre. Con esta unidad de negocio, el empresario resaltó la importancia de consolidarse como un socio estratégico en el objetivo que tiene la Provincia de consolidarse como el hub financiero para el sector minero y energético en toda la región.

En este sentido aseguró que para su negocio “Mendoza es muy importante” y ve “mucho potencial”. Entre las novedades que proyectan está el traslado de la casa central a Luján de Cuyo. “Lo vamos a anunciar próximamente y vamos a dar precisiones de dónde va a estar ubicada, pero es una inversión muy importante en términos de que vamos a construir nuevas oficinas y vamos a descentralizar”, anticipó Brito.

La decisión, de acuerdo al empresario, está basada en remarcar los intereses que tiene el banco en la provincia y acompañar el cambio de matriz productiva que están impulsando desde el Gobierno mendocino. “Vemos muchos sectores que van a ir creciendo mucho: la logística, la energía, la minería”, resaltó.

“Vemos muchos proyectos desde el banco en los que tenemos intención de financiarlos. Y, de alguna manera, tratamos de ser articuladores con lo público para cuando ellos vean que hay un proyecto importante que requiere financiamiento, nosotros poder analizarlo, por más que son gestiones privadas. Poder estar para los privados que quieran invertir en Mendoza para nosotros es importante”, completó Brito.