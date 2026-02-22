Escándalo en Misiones: echaron a la directora de Turismo provincial por reírse de los pobres

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , despidió de la función pública a Karina Mabel Acosta , quien se desempeñaba como directora de Turismo Social, según lo establece el Decreto 252 firmado por el propio mandatario provincial y el ministro de Turismo José María Arrúa.

La decisión se conoció tras la difusión en redes sociales de un polémico video publicado por la funcionaria durante un viaje a las playas de Cancún, México.

Luego de la viralización del contenido, el Ejecutivo provincial resolvió su apartamiento y formalizó el cese de funciones en el área.

La funcionaria en cuestión publicó en sus redes sociales un mensaje destinado a la gente humilde. “Fuera pobres”…

El Polémico Video Desde Cancún Que Le Costó El Cargo A Una Funcionaria

Fuentes gubernamentales confirmaron que “a través de estas medidas, no se avalarán conductas de este tipo por parte de funcionarios, y que quienes ocupan cargos en el Estado deben asumir la responsabilidad que implica su exposición pública.

Sueldo congelado

En otro orden, el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, se congeló el sueldo mensual hasta el mes de diciembre próximo.

A través de un decreto, determinó que sus haberes mensuales no tendrán incremento algún. Esta medida es retroactiva al mes de enero último.