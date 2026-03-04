Reforma del Estado en Misiones: Hugo Passalacqua recorta 114 cargos jerárquicos

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua puso en marcha un proceso de modernización que implica una reconfiguración profunda del organigrama del Poder Ejecutivo provincial. El decreto suscripto por el mandatario misionero dispone la supresión de más de 114 direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otros niveles jerárquicos distribuidos en 17 jurisdicciones del Estado.

La medida se apoya en las facultades otorgadas por la Ley I – N° 70 (Ley de Ministerios), que habilita al Ejecutivo a adoptar decisiones para garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración Pública. El decreto establece un plazo de 90 días para que ministerios y secretarías adecuen sus estructuras internas.

Según se detalla en los considerandos de la Norma el Ejecutivo Provincial realizó un “análisis exhaustivo” de la organización vigente con el objetivo de racionalizarla, modernizarla y hacerla más ágil.

El diagnóstico “oficial “sostiene que muchos escalones jerárquicos creados hace muchos años dejaron de ser funcionales a la dinámica actual de gestión. La eliminación de esos niveles intermedios apunta a dotar de mayor coherencia interna y eficiencia operativa a las áreas.

En la órbita de la Gobernación misionera se suprimen subsecretarías , direcciones y coordinaciones vinculadas a gestiones interinstitucionales , economía social , prensa, seguimiento y evaluación , entre otras.

El Ministerio de Gobierno elimina direcciones de gestión administrativa, técnica, participación ciudadana, formación e informática, legal y técnica, servicios e información pública.

En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos se suprimen secretarías privadas, direcciones de programas y proyectos, áreas de registraciones, rendiciones, despacho y organización logística.

La reorganización también alcanza a Desarrollo Social, Salud Pública, Agro y Producción, Educación, Ecología, Turismo, Deportes, Industria, Acción Cooperativa, Energía, Agricultura Familiar, Cultura, Prevención de Adicciones y Cambio Climático.

En varios casos se eliminan secretarías privadas y coordinaciones generales de asesores, concentrando las responsabilidades bajo conducción directa de las máximas autoridades de cada cartera.

Un plan de reordenamiento jerárquico

El decreto no dispone cesantías ni recortes salariales. Desde el Ejecutivo se aclara que la modificación es organizativa y jerárquica. Las funciones continuarán bajo nuevas dependencias directas.

En los fundamentos también se subraya que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país. El objetivo, según el texto oficial, es simplificar la estructura de conducción y evitar superposiciones.

Con esta decisión, el Gobierno provincial inicia un proceso de modernización que implica un rediseño administrativo que deberá completarse en un plazo de tres meses. La señal política es clara: avanzar hacia un esquema más compacto, con menos niveles intermedios y mayor concentración de responsabilidades en las máximas autoridades, en un contexto nacional donde la modernización del Estado está en el centro del debate público.

Congelamiento de sueldos

Por otra parte, el gobernador Passalacqua firmó otro decreto que establece el congelamiento de los salarios del propio gobernador, vicegobernador y ministros.

El congelamiento es retroactivo al 1° de enero 2026 y, en principio se extenderá hasta el 31 de diciembre 2026.