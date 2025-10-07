Misiones: las orquídeas serán el atractivo de la Fiesta Nacional en Montecarlo

Desde este miércoles y hasta el domingo, el Parque Juan Vortisch de la ciudad misionera de Montecarlo será escenario de una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia: la 34.ª edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y la 41.ª Fiesta Provincial de la Flor .

Montecarlo está situada a unos 130 kilómetros al sur de las Cataratas del Iguazú y a 170 kilómetros al norte de Posadas, la capital provincial, sobre la ruta nacional 12 y a orillas del río Paraná. Este curso de agua la separa de la ciudad paraguaya de Apé Aimé, a la que se puede llegar por lancha de pasajeros desde el puerto local.

Conocida como la capital de la flor y del deporte , Montecarlo cuenta con unos 38.600 habitantes y se viste de fiesta cada octubre, cuando celebra esta tradicional doble festividad. Entre sus atractivos turísticos se destacan el Zoo Bal Park , un zoológico y parque natural con gran variedad de animales y plantas; el Laberinto Vegetal , inaugurado en 1993 dentro del Parque Juan Vortisch; el Club de Pesca sobre el río Paraná; un acuario con especies locales; varios orquidearios y molinos yerbateros.

Este año se reactivó la recuperación del laberinto vegetal del Parque Vortisch. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones , el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, Waldemar Laumann , informó que “si todo sigue como hasta ahora, en enero o febrero del año que viene se abrirá el laberinto a todo el público”.

“Empezó la etapa de crecimiento más rápido, con el clima ayudando”, explicó Laumann. “Tuvimos de todo: sequía, frío, hormigas que perjudicaron el proceso, pero ya se está viendo el resultado”, agregó.

El laberinto fue durante años uno de los principales atractivos turísticos de Montecarlo, recordado con nostalgia por vecinos y visitantes. “Nos pasa que muchos turistas vienen de otras provincias y quieren ver el laberinto, pero lamentablemente todavía no está terminado. Les contamos que se abandonó un tiempo y las plagas de hormigas afectaron las plantas. Lo entienden, pero siempre dicen que volverán el año que viene para recorrerlo”, comentó.

Si bien aún no será inaugurado oficialmente, los visitantes podrán observarlo desde una pasarela, ya que sigue en proceso de recuperación y crecimiento tras los daños causados por las hormigas. Se espera que en futuras ediciones pueda recorrerse por completo.

Montecarlo y la Ley de Humedales

Montecarlo es pionera en la aplicación de la Ley Provincial de Humedales, impulsada por el entonces diputado provincial y actual intendente Julio César Barreto.

Entre los espacios protegidos se destaca El Tutoral, un humedal urbano de cuatro hectáreas con fauna y flora únicas. Es el hogar de la totora —una especie de junco en peligro de extinción— y de una rica diversidad de aves y pequeños mamíferos.

Ubicado en el barrio Pablo Franke, este parque ecológico es un ejemplo de cómo los espacios verdes urbanos pueden contribuir a la salud ambiental y comunitaria. “Los parques motivan la convivencia, fortalecen los vínculos vecinales y fomentan el sentido de identidad local”, subrayan desde el municipio.

Tradición, cultura y naturaleza

El intendente Julio “Chun” Barreto expresó que la comunidad ya vive con entusiasmo los días previos al evento, que combina tradición, cultura, naturaleza y turismo.

“Montecarlo se viste de fiesta y el Parque Vortisch vuelve a ser el corazón de esta celebración que nos identifica y convoca a visitantes de toda la región y del país”, dijo Barreto, quien destacó que la propuesta “mantiene viva la identidad local”.

“La Fiesta de la Orquídea y de la Flor no solo muestra la belleza de nuestras especies, sino también el trabajo de los cultivadores y viveristas que, con dedicación, hacen posible que cada año tengamos ejemplares únicos”, agregó.

El Parque Vortisch, reconocido por su patrimonio botánico, albergará la exposición de orquídeas, flores ornamentales y plantas exóticas, además de stands institucionales y de emprendedores de toda la provincia.

Programa y atractivos

La programación incluye espectáculos musicales, feria gastronómica, desfiles, actividades culturales y la elección de la reina. “Es una fiesta familiar, con propuestas para todas las edades: para los más chicos, los jóvenes y los adultos. Queremos que cada visitante encuentre un motivo para quedarse y disfrutar”, remarcó el jefe comunal.

También se desarrollarán talleres de jardinería, charlas técnicas y encuentros con especialistas en orquideología, con el objetivo de poner en valor la biodiversidad y el conocimiento local.

Impacto turístico y económico

Barreto destacó además la importancia del evento para la economía regional: “La Fiesta genera movimiento en hotelería, gastronomía y comercios de Montecarlo y de localidades vecinas. Es una oportunidad para que todo el norte misionero se muestre al país”, señaló.

Con más de tres décadas de historia, la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Fiesta Provincial de la Flor se consolidan como uno de los grandes atractivos turísticos de octubre. “Esperamos a miles de visitantes que, además de recorrer la muestra, podrán conocer nuestras bellezas naturales y la calidez de nuestra gente”, concluyó el intendente.