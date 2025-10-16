Un diputado colombiano estalló tras la derrota con Argentina en el Mundial Sub 20: "Qué paternidad tan fastidiosa"

El diputado David Ruiz Gómez lanzó una dura crítica al fútbol colombiano tras la caída 1-0 frente a la Albiceleste en el Mundial de Chile.

La eliminación de Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile desató una ola de reacciones. Entre ellas, la del diputado David Ruiz Gómez, representante por el departamento de Antioquia, quien expresó su enojo en redes sociales luego de la derrota 1-0 frente a la Selección argentina, que ahora disputará la final frente a Marruecos.

El contundente descargo del diputado colombiano David Ruiz Gómez A través de su cuenta de X, el legislador escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “Qué paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia. Tenemos mejor técnica, mejor biotipo, mejores individualidades. Falta lo de siempre: mentalidad ganadora y orden táctico”.

posteo diputado colombia El duro mensaje de un diputado colombiano tras la eliminación ante Argentina en el Mundial Sub 20. Con ese mensaje, Ruiz Gómez rompió con el discurso habitual de aliento posterior a una eliminación, y apuntó directamente a la falta de carácter competitivo del fútbol colombiano.

En el mismo hilo, el diputado amplió su reflexión: “Vendrán mejores juegos y mejores tiempos. Tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con el ‘gracias guerreros’ al final de los partidos importantes”, agregó.

Sus palabras generaron un intenso debate entre los usuarios de redes sociales. Algunos coincidieron con su análisis sobre la necesidad de mayor ambición en el deporte nacional, mientras que otros consideraron que sus comparaciones con Argentina —una potencia histórica en la categoría juvenil— fueron exageradas.