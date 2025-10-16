La burla de la Selección argentina Sub 20 a Colombia tras eliminarla y meterse en la final del Mundial

Los pibes de la Selección Sub 20 armaron fiesta en el vestuario tras el 1-0 a Colombia y usaron una canción cafetera para festejar el pase a la final en Chile.

Los pibes de Diego Placente festejaron en la cancha con familiares e hinchas y luego en el vestuario hubo música y sueño de séptima estrella.

Los jugadores de la Selección argentina Sub 20 celebraron con todo el triunfo 1-0 sobre Colombia y la clasificación a la final del Mundial de Chile, con un toque de chicana incluida: eligieron una canción colombiana para musicalizar los festejos.

En pleno vestuario, los dirigidos por Diego Placente pusieron a todo volumen “El ritmo que nos une”, tema de Ryan Castro y canción oficial de la Selección cafetera durante la Copa América 2024. Entre risas, bailes y cánticos, los chicos argentinos dejaron su mensaje tras un partido caliente.

El cantito de los pibes de la Selección Sub 20 para gastar a Colombia La picante cargada de la Selección argentina Sub 20 a Colombia La picante cargada de la Selección argentina Sub 20 a Colombia. Video: Gianluca Prestianni No es la primera vez que lo hacen. El sábado pasado, después de eliminar a México en cuartos de final, los juveniles habían puesto la música del "Chavo del 8" para celebrar la victoria.

Con la cabeza ya en la definición, la Albiceleste empezó a palpitar la final del domingo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde enfrentará a Marruecos, que eliminó a Francia por penales (5-4) tras empatar 1-1 en 120 minutos. “A Marruecos el domingo le vamos a ganar y la vuelta vamo’ a dar”, se escuchó en el vestuario entre cantos y abrazos, reflejando la confianza de un grupo que busca hacer historia.