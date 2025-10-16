La burla de la Selección argentina Sub 20 a Colombia tras eliminarla y meterse en la final del Mundial
Los pibes de la Selección Sub 20 armaron fiesta en el vestuario tras el 1-0 a Colombia y usaron una canción cafetera para festejar el pase a la final en Chile.
Los jugadores de la Selección argentina Sub 20 celebraron con todo el triunfo 1-0 sobre Colombia y la clasificación a la final del Mundial de Chile, con un toque de chicana incluida: eligieron una canción colombiana para musicalizar los festejos.
En pleno vestuario, los dirigidos por Diego Placente pusieron a todo volumen “El ritmo que nos une”, tema de Ryan Castro y canción oficial de la Selección cafetera durante la Copa América 2024. Entre risas, bailes y cánticos, los chicos argentinos dejaron su mensaje tras un partido caliente.
El cantito de los pibes de la Selección Sub 20 para gastar a Colombia
No es la primera vez que lo hacen. El sábado pasado, después de eliminar a México en cuartos de final, los juveniles habían puesto la música del "Chavo del 8" para celebrar la victoria.
Con la cabeza ya en la definición, la Albiceleste empezó a palpitar la final del domingo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde enfrentará a Marruecos, que eliminó a Francia por penales (5-4) tras empatar 1-1 en 120 minutos. “A Marruecos el domingo le vamos a ganar y la vuelta vamo’ a dar”, se escuchó en el vestuario entre cantos y abrazos, reflejando la confianza de un grupo que busca hacer historia.
La Selección argentina Sub 20 sueña con conquistar su séptima estrella en la categoría, algo que no logra desde Canadá 2007, cuando levantó el trofeo con una generación inolvidable.