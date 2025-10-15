Presenta:

La Selección Sub 20 le ganó 1-0 a Colombia y ¡jugará la final del Mundial frente a Marruecos!

Con un lindo gol de "Toto" Silvetti, la Selección argentina derrotó a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. Los cafeteros juegan con 10.

MDZ Deportes

Todos los abrazos todos son para Mateo Silvetti, el autor del único gol de la victoria de la Selección argentina Sub 20 para ser finalista.&nbsp;

EFE

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, derrota 1-0 a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

El delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub-20 ante su par de Colombia a los 27 minutos del complemento.

El minuto a minuto de Argentina vs Colombia

