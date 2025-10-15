La Selección Sub 20 le ganó 1-0 a Colombia y ¡jugará la final del Mundial frente a Marruecos!
Con un lindo gol de "Toto" Silvetti, la Selección argentina derrotó a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. Los cafeteros juegan con 10.
La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, derrota 1-0 a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub-20 ante su par de Colombia a los 27 minutos del complemento.