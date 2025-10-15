Mundial Sub 20: día, hora y TV de la final entre Argentina y Marruecos

La Selección argentina Sub 20 superó a Colombia y buscará el título frente a Marruecos, que dio la gran sorpresa al eliminar a Francia por penales.

La Selección argentina va por la séptima estrella mundial frente a Marruecos en la final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 se clasificó a la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras vencer a Colombia, y volverá a disputar una definición mundialista después de 18 años, ya que la última había sido en Canadá 2007, cuando el equipo dirigido por Hugo Tocalli se consagró campeón con figuras como Sergio Agüero y Ángel Di María.

El conjunto dirigido por Diego Placente mantiene su marcha perfecta: ganó todos los partidos del torneo y sueña con sumar una nueva estrella para el fútbol juvenil argentino. Sin embargo, antes deberá superar a un rival que sorprendió a todos.

En la otra semifinal, Marruecos derrotó por penales a Francia y se metió por primera vez en una final de la categoría. El equipo africano buscará hacer historia frente a una Argentina que va por su séptimo título mundial Sub 20.