Marruecos venció a Francia por penales y es el primer finalista del Mundial Sub 20

Tras el empate 1-1 en los 120', Marruecos se impuso (5-4) en los penales y eliminó a Francia. Ahora, espera por el vencedor de Argentina y Colombia.

Marruecos hizo historia y se metió por primera vez en la final de un Mundial Sub 20 tras vencer a Francia en una definición para el infarto. Luego del 1-1 en los 120 minutos, el equipo marroquí se impuso 5-4 en los penales y desató la locura en Santiago de Chile.

Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los remates desde los doce pasos del elenco africano.

Por su parte, el arquero Abdelhakim El Mesbahi, que había ingresado por la lesión de Ibrahim Gomis -a su vez había entrado antes por otra dolencia de Yanis Benchaouch-, fue la gran figura con dos atajadas.

Con una actuación sobresaliente de su arquero en la tanda decisiva, Marruecos selló una clasificación histórica y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina y Colombia, que juegan por el otro boleto a la gran final.

En el tiempo reglamentario, Lisandru Olmeta en contra a favor de Marruecos, y Lucas Michal para Francia había marcados los dos tantos del encuentro.