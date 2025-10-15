Presenta:

Los lapidarios memes del triunfo de Argentina ante Colombia y el pase a la final del Mundial de Chile

Las redes no perdonaron con los típicos memes: chicanas, festejos y gastadas por la clasificación de la Albiceleste a la gran final ante Marruecos.

MDZ Deportes

Las redes sociales estallaron con los memes y chicanas por lo que fue el partido entre la Albiceleste y los colombianos. 

X

La Selección argentina volvió a dar el golpe en el Mundial Sub 20 de Chile: derrotó a Colombia en semifinales y se metió en la gran final del torneo. El equipo de Diego Placente jugará por el título ante Marruecos, que dejó afuera a Francia por penales. Los hinchas no fallaron y los memes del triunfo argentino coparon las redes

El héroe fue Mateo Silvetti, que ingresó en el segundo tiempo y marcó el único gol del partido para sellar el 1-0 y la clasificación. Pero el show no terminó ahí: las redes sociales se llenaron de memes, cargadas y festejos al ritmo de las chicanas típicas del fútbol sudamericano.

La expulsión de Jhon Rentería fue uno de los momentos más comentados y desató una catarata de bromas. También hubo referencias al carácter del equipo argentino, a Placente y hasta a los duelos históricos entre ambos países.

Los mejores memes de la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20

