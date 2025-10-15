El amenazante mural que apareció en La Plata antes del clásico entre Estudiantes y Gimnasia: "Pincha o..."
En la antesala del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, un mural con la leyenda “Pincha o plomo” apareció en las calles de La Plata y desató polémica.
El clásico platense ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del duelo entre Estudiantes y Gimnasia, apareció un mural en la esquina de 19 y 33 con la inscripción “Pincha o plomo”, acompañado por el dibujo de dos armas cruzadas y los colores blanco y rojo.
La imagen se viralizó rápidamente y encendió la polémica. Según informó El Día, la pintada pertenecería a una agrupación de hinchas del Pincha, que también habría realizado otros murales en distintos barrios, aunque sin mensajes violentos.
Te Podría Interesar
Apareció un mural amenazante y la previa del clásico ya arde
Las autoridades ya trabajan en un amplio operativo de seguridad. Además del perímetro del estadio, habrá controles en zonas neurálgicas como 7 y 50, la Plaza San Martín y las sedes de ambos clubes, para prevenir incidentes.
En paralelo, la municipalidad de La Plata, junto a Aprevide, comenzó a tapar murales y limpiar paredes en sectores cercanos a la avenida 1 y 60, donde aparecieron pintadas de ambas hinchadas. El objetivo es evitar provocaciones y mantener la calma en una ciudad que ya vive con intensidad la previa del clásico.
¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes y Gimnasia?
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán el domingo 19 de octubre, a las 15 horas, en el Jorge Luis Hirschi por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.