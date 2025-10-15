Presenta:

Deportes

|

CLÁSICO

El amenazante mural que apareció en La Plata antes del clásico entre Estudiantes y Gimnasia: "Pincha o..."

En la antesala del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, un mural con la leyenda “Pincha o plomo” apareció en las calles de La Plata y desató polémica.

MDZ Deportes

Gimnasia y Estudiantes empataron 1-1 en el último clásico jugado en el Bosque en abril de este año. Foto: Fotobaires

Gimnasia y Estudiantes empataron 1-1 en el último clásico jugado en el Bosque en abril de este año. Foto: Fotobaires

El clásico platense ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del duelo entre Estudiantes y Gimnasia, apareció un mural en la esquina de 19 y 33 con la inscripción “Pincha o plomo”, acompañado por el dibujo de dos armas cruzadas y los colores blanco y rojo.

La imagen se viralizó rápidamente y encendió la polémica. Según informó El Día, la pintada pertenecería a una agrupación de hinchas del Pincha, que también habría realizado otros murales en distintos barrios, aunque sin mensajes violentos.

Te Podría Interesar

Apareció un mural amenazante y la previa del clásico ya arde

Estudiantes mural
La pintada con la frase &ldquo;Pincha o plomo&rdquo; apareci&oacute; en 19 y 33 y gener&oacute; preocupaci&oacute;n en la previa del cl&aacute;sico. Foto: Diario El D&iacute;a de La Plata.&nbsp;

La pintada con la frase “Pincha o plomo” apareció en 19 y 33 y generó preocupación en la previa del clásico. Foto: Diario El Día de La Plata.

Las autoridades ya trabajan en un amplio operativo de seguridad. Además del perímetro del estadio, habrá controles en zonas neurálgicas como 7 y 50, la Plaza San Martín y las sedes de ambos clubes, para prevenir incidentes.

En paralelo, la municipalidad de La Plata, junto a Aprevide, comenzó a tapar murales y limpiar paredes en sectores cercanos a la avenida 1 y 60, donde aparecieron pintadas de ambas hinchadas. El objetivo es evitar provocaciones y mantener la calma en una ciudad que ya vive con intensidad la previa del clásico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes y Gimnasia?

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán el domingo 19 de octubre, a las 15 horas, en el Jorge Luis Hirschi por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.

Archivado en

Notas Relacionadas