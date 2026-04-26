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Independiente Rivadavia

Los lapidarios memes tras el histórico 5-1 de Independiente Rivadavia a Gimnasia en el clásico mendocino

Independiente Rivadavia goleó a Gimnasia y los usuarios no perdonaron en las redes con comparaciones, cargadas e ingenio. Mirá los mejores memes del clásico.

Diego Bautista

Diego Bautista

Fue paliza de la Lepra sobre el Lobo y las redes no tardaron en jugar su propio partido. Independiente Rivadavia goleó y los memes hicieron lo suyo.

Fue paliza de la Lepra sobre el Lobo y las redes no tardaron en jugar su propio partido. Independiente Rivadavia goleó y los memes hicieron lo suyo.

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Independiente Rivadavia aplastó 5-1 a Gimnasia y Esgrima en el clásico y el impacto no se quedó solo en la cancha. Apenas terminó el partido, las redes sociales explotaron con memes que reflejaron la diferencia entre uno y otro, con cargadas, ironías y comparaciones que rápidamente se viralizaron.

La mayoría de las publicaciones apuntaron a agrandar el momento del equipo de Alfredo Berti, incluso poniéndolo a la altura de grandes equipos de la historia, mientras que del otro lado no faltaron las gastadas para el Lobo mendocino por su insólito posteo tras el gol de Armoa antes del minuto. Como suele pasar en estos casos, el resultado fue tendencia… y los memes, protagonistas.

Los lapidarios memes tras la goleada de Independiente Rivadavia frente a Gimnasia y Esgrima

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