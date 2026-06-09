La sugestiva historia que subió Sebastián Villa en medio de los rumores sobre el interés de Boca

Una publicación cargada de simbolismos, volvió a poner a Sebastián Villa en el centro de la escena y alimentó las especulaciones sobre su futuro.

Sebastián Villa contaba con una de las últimas posibilidades de formar parte de la lista para el Mundial.

El nombre de Sebastián Villa volvió a quedar ligado a Boca Juniors en pleno mercado de pases. Esta vez no fue por una negociación confirmada ni por una declaración pública, sino por un llamativo posteo en redes sociales que rápidamente despertó la ilusión de los hinchas xeneizes.

El delantero colombiano, que actualmente juega en Independiente Rivadavia, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya previo a convertir el penal contra River por Copa Argentina con una secuencia de emojis compuesta por un corazón azul, otro amarillo y un avión. El mensaje no pasó inadvertido y fue interpretado por muchos fanáticos como un guiño a un posible regreso al club de La Ribera.

El posteo de Sebastián Villa que volvió a encender los rumores sobre Boca Historia Sebastián Villa No es la primera vez que Villa aparece vinculado con un grande del fútbol argentino. En enero había sido relacionado tanto con Boca como con River (había compartido una historia similar, pero con un corazón rojo y una foto abrazando a su amigo Juanfer Quintero), aunque finalmente continuó su carrera en el conjunto mendocino. En aquel momento, el presidente de la Lepra, Daniel Vila, había fijado una cotización de 6 millones de dólares por su pase.

Sin embargo, esa cifra habría aumentado considerablemente en los últimos meses. Según trascendió, Independiente Rivadavia ahora pretende alrededor de 10 millones de dólares para desprenderse de una de sus principales figuras, un valor que podría complicar cualquier negociación.