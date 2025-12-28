¿River une a dos amigos? El críptico mensaje de Sebastián Villa a Juanfer Quintero: "Te veo en..."

Sebastián Villa atraviesa días de definiciones tras confirmar que no seguirá en Independiente Rivadavia , luego de una campaña histórica que terminó con la Copa Argentina. Con su futuro todavía sin destino confirmado para 2026, cada movimiento del delantero colombiano empieza a leerse con lupa.

En ese contexto, un intercambio en redes sociales con Juanfer Quintero no pasó desapercibido para los hinchas de River . Todo comenzó con un mensaje del propio Villa : “Te veo pronto, mi hermano”. La respuesta del enganche fue breve pero contundente: “Hermano siempre”.

Lejos de quedar ahí, Villa volvió a compartir el posteo de Juanfer y sumó una frase que encendió las alarmas: “Te veo en breve”. El ida y vuelta se viralizó rápidamente y abrió un abanico de interpretaciones entre los fanáticos del Millonario.

El mensaje tomó aún más fuerza porque Quintero ya retomó los entrenamientos con River en la pretemporada que encabeza Marcelo Gallardo en Ezeiza. Ese detalle llevó a muchos hinchas a descartar teorías ligadas a vacaciones o encuentros casuales fuera del fútbol.

Vale recordar que Villa y Juanfer fueron vecinos en un country de Canning durante su etapa en el fútbol argentino, un vínculo personal que suma contexto al intercambio. Aun así, el cruce alimentó versiones sobre una posible continuidad del delantero en la Liga Profesional a partir de 2026.

¿Cómo ven los hinchas de River una hipotética llegada del ex Boca?

Boca quiere que Villa no quede libre por la vía legal y buscará venderlo. Foto: Noticias Argentinas El cruce entre Villa y Juanfer en redes encendió rumores y dividió opiniones en River. Foto: Noticias Argentinas

Entre los hinchas de River, las opiniones están divididas. Por un lado, aparecen los reparos vinculados a los antecedentes judiciales de Villa y su pasado en Boca. Del otro, quienes ponen el foco en lo deportivo y destacan el buen nivel que mostró en Independiente Rivadavia durante la última temporada.

Más allá del ruido en redes, la realidad marca que no hay negociaciones ni contactos entre River y el club mendocino por un eventual traspaso. Por ahora, solo mensajes. Pero en Núñez, eso ya alcanzó para agitar el avispero.