Atento, River: se conoció cuándo arrancará la megaobra de techado y ampliación del Monumental
Mientras sigue rompiendo récords de asistencia, en River ya tienen listo el próximo salto estructural que promete marcar una era.
River Plate vive un presente que combina gestión, fútbol y números impactantes. Este fin de semana, el club celebró en redes sociales haber sido, por tercer año consecutivo, el estadio con mayor aforo promedio del mundo según Transfermarkt, con 85.018 espectadores por partido. Pero lejos de conformarse, en Núñez ya piensan en ir por más.
River no se detiene y el Estadio Monumental va por otro salto histórico
Desde hace tiempo, la dirigencia viene trabajando en el proyecto de techado y ampliación del Estadio Monumental, una obra de enorme magnitud que está a punto de salir a la luz. Según informó el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red, el anuncio oficial se realizará entre fines de enero y comienzos de febrero, y el inicio de los trabajos está previsto para mayo de 2026.
Uno de los puntos clave del plan es que River no perderá la localía mientras se ejecuten las obras. La intención es avanzar por etapas y aprovechar los recesos, con la estimación de que, en el peor de los casos, el equipo podría salir del Monumental apenas por un puñado de partidos.
Cómo es la megaobra que proyecta la dirigencia de River para el Monumental
En la actual gestión, encabezada por Stefano Di Carlo, el plan de infraestructura será uno de los ejes centrales junto al fútbol y la internacionalización de la marca River. Tras las obras realizadas en el ciclo D’Onofrio y durante la presidencia de Brito, el club busca dar otro salto histórico que consolide al Monumental como un estadio de referencia a nivel mundial.
La megaobra transformará por completo al Liberti. El objetivo es convertirlo en el único estadio de Sudamérica con el cien por ciento de sus tribunas cubiertas y llevar su capacidad final a un número cercano a los 100.000 espectadores. El proyecto incluye un nuevo anillo de tribuna y un techo que se extenderá hasta los límites del campo de juego, aunque no será un domo cerrado, para garantizar el ingreso de rayos UV que necesita el césped.
Para sostener esa estructura, la planificación contempla montar una base externa con cerca de 100 columnas en el perímetro del estadio, y recién luego avanzar hacia el interior. Se trata de una obra más compleja que la última ampliación, tanto en términos técnicos como financieros, con una inversión global que rondaría los 100 millones de dólares.
El techado traerá múltiples beneficios: mejores condiciones acústicas, reducción de costos de mantenimiento, mayor durabilidad de las estructuras y nuevas posibilidades comerciales, desde acuerdos de naming hasta una optimización en la organización de recitales y eventos. Además, se alinea con las recomendaciones de la FIFA de cara al Mundial 2030.