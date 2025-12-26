El impresionante récord que puso a River en lo más alto del mundo por tercer año consecutivo

El cierre del 2025 llegó con una distinción que refuerza el peso de River a nivel internacional y confirma el impacto del Monumental partido tras partido.

El Estadio Monumental a pleno, otra ve en lo más alto a nivel mundial.

River terminó el 2025 con una noticia que refuerza su lugar de privilegio en el fútbol mundial. El club celebró en sus redes sociales un nuevo récord: fue la institución con mayor promedio de asistencia del planeta por tercer año consecutivo (al igual que 2023 y 2024) un logro que vuelve a poner al Estadio Monumental en la cima.

Según un informe publicado por Transfermarkt, el Millonario registró un promedio de 85.018 espectadores por partido en el Monumental a lo largo de la temporada. Esa cifra le permitió superar a potencias europeas como Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que completaron el podio.

River, el club más convocante del mundo por tercer año consecutivo El sitio especializado detalló además que River alcanzó una asistencia total de 1.360.288 personas en el Antonio Vespucio Liberti, sumando todos los partidos disputados en casa durante el año. Un número que refleja la dimensión del fenómeno en Núñez.

Embed , . Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo.https://t.co/UJDS1ONy0W pic.twitter.com/O5Vpyr5Bkp — River Plate (@RiverPlate) December 26, 2025 “River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”, celebró la institución en sus cuentas oficiales, cerrando un año con orgullo y récords.

El ranking también dejó detrás a clubes históricos como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United, todos con números impactantes pero por debajo de los registros de River como local. La diferencia volvió a estar marcada por la constancia y la masividad del público millonario.