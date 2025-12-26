El vuelo privado de Paredes y otros jugadores de Boca para asistir a la boda de un compañero: qué futbolista se casa

Antes de volver al trabajo y con las vacaciones llegando a su fin, un grupo de jugadores de Boca armó las valijas para asistir a un compromiso especial.

Parte del plantel de Boca Juniors: Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, junto a sus parejas, partieron este viernes en un vuelo privado rumbo a Santa Fe.

Aunque todavía falta una semana para que el plantel de Boca Juniors vuelva a reunirse y arranque la pretemporada, varios de sus jugadores ya regresaron al país tras las vacaciones. Este viernes, cuatro de ellos se subieron a un avión privado con un destino especial y un motivo que rápidamente llamó la atención.

La escena se conoció a partir de un posteo de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, donde se lo ve al mediocampista xeneize junto a Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, además de algunas de sus parejas y una hija. El destino del vuelo no fue un entrenamiento ni una gestión del club, sino un evento personal dentro del vestuario.

El motivo del viaje privado de Paredes, Merentiel y Zeballos junto a otros jugadores de Boca El motivo del viaje fue el casamiento de Kevin Zenón, uno de los futbolistas del plantel xeneize. El mediocampista contraerá matrimonio este viernes por la noche con Sol Amsler, su pareja, en una ceremonia que se realizará en Santa Fe, a orillas del Río Paraná, ciudad donde ambos se conocieron cuando el zurdo jugaba en Unión.

Kevin Zenon y Sol Amsler tendrán su boda hoy en Santa Fe La fecha elegida no es casual. El casamiento coincide con el aniversario del compromiso, que había tenido lugar durante la Navidad pasada en México, y también con el cierre del período de vacaciones del plantel, que quedó licenciado el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing. Con varios días todavía antes de la vuelta al trabajo, el evento encajó justo en el calendario.