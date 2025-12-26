Presenta:

Deportes

|

Mendocinos

Uno por uno: así está el mercado de pases de los equipos mendocinos

Los 4 mendocinos que participan de Primera y Primera Nacional, respectivamente, avanzan a paso lento con los refuerzos. Cuándo comienzan la pretemporada.

Juan Andrés Tuzzi
Federico Acosta

Juan Andrés Tuzzi

Federico Acosta

Berti, Broggi, Toedtli y Matteo, los 4 DTs de los equipos mendocinos.&nbsp;&nbsp;

Berti, Broggi, Toedtli y Matteo, los 4 DT's de los equipos mendocinos.  

MDZ

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú se preparan para encarar el 2026 con muchos objetivos por delante. Y en ese contexto, sus dirigentes trabajan en el armado de los planteles.

Así está el mercado de pases de los equipos mendocinos que participan de la Primera División (la Lepra y el Lobo) y de la Primera Nacional (el Tomba y el Cruzado):

Te Podría Interesar

Independiente Rivadavia

Altas: José Florentín

Bajas: Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Matías Bergara (vuelve a Racing), Santiago Muñoz (libre) y Mauro Peinipil (libre).

Interesan: Matías Reali (San Lorenzo), Juan Manuel Elordi (Racing), Gabriel Compagnucci (Belgrano), Franco Díaz (Instituto).

Se irían: Sebastián Villa, Nicolás Retamar, Ezequiel Centurión.

DT: continúa Alfredo Berti

Inicio de Pretemporada: lunes 5 de enero de 2026

Gimnasia y Esgrima

Altas: Luciano Paredes y Juan José Franco

Bajas: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Mario Galeano, Gastón Espósito, Axel Pozza y Facundo Nadalín.

Interesan: Diego Tarzia y Pablo Galdames (Independiente de Avellaneda), Nicolás Goitea (Huracán de Parque Patricios), Facundo Quignon (Belgrano de Córdoba).

Se irían: -

DT: continúa Ariel Broggi

Inicio de Pretemporada: viernes 2 de enero de 2026.

Godoy Cruz

Altas: Roberto Ramírez

Bajas: Guillermo Pol Fernández (libre), Walter Montoya (libre), Leonardo Jara (libre), Maximiliano Porcel (vuelve a Vélez Sarsfield), Juan Escobar.

Interesan: -

Se irían: Santino Andino, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Franco Petroli, Lucas Arce, Agustín Auzmendi, Daniel Barrea.

DT: llegó Mariano Toedtli

Inicio de Pretemporada: continúa trabajando.

Deportivo Maipú

Altas: Juan Pablo Gobetto, Felipe Rivarola y Fausto Montero.

Bajas: Ignacio Pietrobono, Emiliano Ozuna (Ferro Carril Oeste), Matías Villarreal, Lucas Vallejo, Iván Sandoval y Rubens Sambueza (retiro).

Interesan: -

Se irían: -

DT: continúa Alexis Matteo

Inicio de Pretemporada: sábado 3 de enero de 2026.

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas