Uno por uno: así está el mercado de pases de los equipos mendocinos

Los 4 mendocinos que participan de Primera y Primera Nacional, respectivamente, avanzan a paso lento con los refuerzos. Cuándo comienzan la pretemporada.

Berti, Broggi, Toedtli y Matteo, los 4 DT's de los equipos mendocinos.

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú se preparan para encarar el 2026 con muchos objetivos por delante. Y en ese contexto, sus dirigentes trabajan en el armado de los planteles.

Así está el mercado de pases de los equipos mendocinos que participan de la Primera División (la Lepra y el Lobo) y de la Primera Nacional (el Tomba y el Cruzado):

Independiente Rivadavia Altas: José Florentín

Bajas: Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Matías Bergara (vuelve a Racing), Santiago Muñoz (libre) y Mauro Peinipil (libre).

Interesan: Matías Reali (San Lorenzo), Juan Manuel Elordi (Racing), Gabriel Compagnucci (Belgrano), Franco Díaz (Instituto).