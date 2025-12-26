Uno por uno: así está el mercado de pases de los equipos mendocinos
Los 4 mendocinos que participan de Primera y Primera Nacional, respectivamente, avanzan a paso lento con los refuerzos. Cuándo comienzan la pretemporada.
Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú se preparan para encarar el 2026 con muchos objetivos por delante. Y en ese contexto, sus dirigentes trabajan en el armado de los planteles.
Así está el mercado de pases de los equipos mendocinos que participan de la Primera División (la Lepra y el Lobo) y de la Primera Nacional (el Tomba y el Cruzado):
Independiente Rivadavia
Altas: José Florentín
Bajas: Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Matías Bergara (vuelve a Racing), Santiago Muñoz (libre) y Mauro Peinipil (libre).
Interesan: Matías Reali (San Lorenzo), Juan Manuel Elordi (Racing), Gabriel Compagnucci (Belgrano), Franco Díaz (Instituto).
Se irían: Sebastián Villa, Nicolás Retamar, Ezequiel Centurión.
DT: continúa Alfredo Berti
Inicio de Pretemporada: lunes 5 de enero de 2026
Gimnasia y Esgrima
Altas: Luciano Paredes y Juan José Franco
Bajas: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Mario Galeano, Gastón Espósito, Axel Pozza y Facundo Nadalín.
Interesan: Diego Tarzia y Pablo Galdames (Independiente de Avellaneda), Nicolás Goitea (Huracán de Parque Patricios), Facundo Quignon (Belgrano de Córdoba).
Se irían: -
DT: continúa Ariel Broggi
Inicio de Pretemporada: viernes 2 de enero de 2026.
Godoy Cruz
Altas: Roberto Ramírez
Bajas: Guillermo Pol Fernández (libre), Walter Montoya (libre), Leonardo Jara (libre), Maximiliano Porcel (vuelve a Vélez Sarsfield), Juan Escobar.
Interesan: -
Se irían: Santino Andino, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Franco Petroli, Lucas Arce, Agustín Auzmendi, Daniel Barrea.
DT: llegó Mariano Toedtli
Inicio de Pretemporada: continúa trabajando.
Deportivo Maipú
Altas: Juan Pablo Gobetto, Felipe Rivarola y Fausto Montero.
Bajas: Ignacio Pietrobono, Emiliano Ozuna (Ferro Carril Oeste), Matías Villarreal, Lucas Vallejo, Iván Sandoval y Rubens Sambueza (retiro).
Interesan: -
Se irían: -
DT: continúa Alexis Matteo
Inicio de Pretemporada: sábado 3 de enero de 2026.
