"Todo esto era viña": la frase que los mendocinos repiten y que explica quiénes somos

En Mendoza hay frases que funcionan como contraseña cultural. No describen la realidad con exactitud matemática, pero dicen mucho más de lo que parece. “Antes todo esto era viña” es una de ellas. Los mendocinos más grandes la repiten desde hace décadas, casi siempre al pasar por un barrio nuevo, una avenida ampliada o una esquina irreconocible. No siempre es literal. No todo fue viña . Pero la frase cumple otra función: recordar qué hubo allí antes y, sobre todo, marcar que el paisaje cambió.

Esta semana, mientras la provincia atraviesa los festejos por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , la expresión vuelve a circular con más fuerza. No porque pertenezca solo al tiempo vendimial -se usa todo el año- sino porque el aniversario invita a pensar en el pasado, el presente y el futuro de una tierra cuya identidad sigue profundamente ligada a la vid .

Dicha hoy, muchas veces, con tono simpático o irónico, la frase también tiene algo de guiño. Se dice para “hacerse el que sabe”, para marcar antigüedad en el territorio, para recordar que uno estuvo ahí antes del cambio. Pero incluso en esa ligereza hay memoria. Porque Mendoza sí fue, durante gran parte del siglo XX, una provincia dominada por viñedos que avanzaban hasta donde alcanzaba la vista. Y porque ese retroceso no es solo una percepción nostálgica: es un dato comprobable.

Según el Informe Anual de Superficie 2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la superficie de vid en Argentina cayó un 12,4% en la última década. Son 27.724 hectáreas menos y más de 3.700 viñedos que desaparecieron del mapa productivo. El fenómeno no es nuevo ni aislado, pero se profundizó en un contexto de consumo interno en mínimos históricos: en 2025, el consumo per cápita cayó a 15,7 litros, muy lejos de los más de 29 litros que se registraban apenas dos décadas atrás.

En ese escenario, Mendoza ocupa un lugar central y paradójico. Sigue siendo el corazón de la vitivinicultura argentina, concentrando el 71,7% de la superficie nacional. Pero también es una de las provincias más golpeadas por el retroceso: perdió 17.903 hectáreas de viñedos desde 2016, una caída del 11,3%. Solo el Valle de Uco muestra signos de expansión, mientras que zonas históricas como San Martín, San Rafael o Santa Rosa registraron los mayores arranques.

mendoza (1)

Así, la frase “antes todo esto era viña” deja de ser solo una expresión pintoresca y se vuelve una síntesis involuntaria de un proceso estructural. No habla únicamente del avance urbano sobre fincas productivas, sino también de una crisis de rentabilidad que atraviesa a la vitivinicultura a escala global. Países como Francia, España y Estados Unidos avanzan con planes de erradicación masiva ante el sobrestock mundial, mientras en Argentina el debate sigue abierto.

Frente a ese contexto, la industria local -con la Corporación Vitivinícola Argentina a la cabeza- apuesta a una estrategia diferente: resistir la erradicación y diversificar el destino de la uva, potenciando mercados como el mosto, las pasas o la uva en fresco. Es una forma de defender no solo una actividad económica, sino también un modo de vida.

mendoza (3)

La identidad mendocina en una frase

Tal vez por eso la frase sigue viva. Porque no idealiza un pasado perfecto ni niega el crecimiento de la ciudad. Funciona, más bien, como un recordatorio constante de que bajo el asfalto hubo surcos, de que donde hoy hay edificios hubo trabajo rural, y de que la identidad mendocina se construyó y se -sigue construyendo- alrededor de la vid.

En este aniversario vendimial, traerla a colación no es un gesto de melancolía, sino de conciencia. Porque aunque no todo haya sido viña, y aunque hoy la frase se diga con humor o ironía, encierra una verdad profunda: el paisaje cambia, pero la memoria del vino sigue siendo una de las formas más genuinas que tiene Mendoza de reconocerse a sí misma.