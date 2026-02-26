Dos oros mendocinos brillan en el Patagónico Nacional de Judo

En Nacional de Judo de Comodoro Rivadavia, la delegación de mendocinos tuvo una actuación destacada con tres títulos dorados que impulsan su proyección en el ranking nacional.

En el Torneo Abierto Patagónico Nacional de judo , que se disputa en Comodoro Rivadavia, la delegación mendocina celebró una actuación sobresaliente gracias a las conquistas de Josefina Gazzo y Francesco Furnari , quienes se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías.

La gran figura fue Josefina Gazzo, que dominó con autoridad la categoría Sub 18 hasta 70 kg y repitió el logro en Sub 21 hasta 70 kg, consiguiendo un doble oro que ratifica su crecimiento competitivo a nivel nacional. Su desempeño la posiciona como una de las judocas jóvenes con mayor proyección dentro del circuito argentino.

Por su parte, Francesco Furnari se consagró campeón en la categoría Senior hasta 90 kg, confirmando su jerarquía en la división mayor y aportando otro título clave para Mendoza en un torneo de alta exigencia técnica.

El certamen, que reúne a delegaciones de todo el país y es fiscalizado por la Confederación Argentina de Judo, es puntuable para el ranking nacional y se desarrolla junto a un Campus Nacional con la participación del cuerpo técnico del seleccionado argentino.

Con estas actuaciones, Mendoza no solo sumó medallas, sino que dejó una fuerte señal competitiva en uno de los torneos más importantes del calendario del judo argentino.