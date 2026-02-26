Escándalo en Austria: condenan a exdirigente acusado de grabar a futbolistas en la ducha

Un exdirectivo del SCR Altach , equipo de la Bundesliga de Austria , fue condenado este lunes a una pena condicional de siete meses de prisión y al pago de una -irrisoria- multa de 1.200 euros por haber filmado a jugadoras en vestuarios y duchas.

El acusado, de nacionalidad suiza, aceptó la condena durante el proceso judicial. No obstante, la fiscalía analiza si recurre la decisión, por lo que la sentencia aún no quedó firme, según informó la agencia austríaca APA.

La acusación incluyó, entre otros cargos, el intento de "producir representaciones pornográficas de niñas menores de edad con capacidad de discernimiento, filmando y fotografiando a futbolistas mientras se cambiaban y se duchaban".

En el expediente se identificó a 15 jugadoras afectadas, aunque en instancias previas se había mencionado un número mayor de posibles víctimas. Durante el juicio, realizado en Feldkirch, el acusado reconoció haber registrado imágenes entre 2018 y 2025.

Según su declaración, utilizó teléfonos móviles ocultos en vestuarios y duchas, además de realizar grabaciones a través de cerraduras. El tribunal estableció que deberá cumplir la pena de prisión en caso de reincidir en los próximos tres años.

futbolistas austria1 Condenan a exdirectivo del fútbol de Austria por filmar a jugadoras en los vestuarios. Instagram @akavorarlberg_scraltach_ft

Repercusiones en Austria y medidas en el club

El caso se conoció públicamente en octubre del año pasado y generó reacciones dentro del ámbito deportivo austríaco. Varias jugadoras manifestaron disconformidad con el acompañamiento recibido por parte del club.

A partir de lo ocurrido, la institución inició la elaboración de nuevos protocolos orientados a la prevención y la seguridad, con foco en la protección de jugadoras y menores de edad.

Durante el juicio también se indicó que el acusado se había registrado en una plataforma con material de abuso sexual infantil, que consumió durante al menos 18 meses. En cuanto a la reparación económica, la representación legal de las jugadoras solicitó una indemnización de 1.000 euros para cada una. La defensa ofreció 625 euros, cifra que finalmente fue aceptada por el juez.

De acuerdo con el abogado defensor, las imágenes obtenidas no fueron distribuidas a terceros y ya fueron eliminadas por las autoridades.