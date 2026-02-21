Vinícius Júnior, del escándalo con Gianluca Prestianni al desafiante festejo frente a Osasuna
Vinícius fue figura en la derrota del Real Madrid ante Osasuna, pero volvió a quedar en el foco tras el caso Gianluca Prestianni.
No fue una tarde sencilla para el Real Madrid, que sufrió durante largos pasajes del partido y no lograba imponerse en Pamplona. Tras un primer tiempo complicado y un gol anulado a Mbappé por fuera de juego, el empate llegó en el complemento gracias a Vinícius Jr., que definió con categoría dentro del área para vencer al arquero Sergio Herrera.
El brasileño venía de días turbulentos tras su cruce con Gianluca Prestianni en el duelo frente a Benfica por la UEFA Champions League, episodio por el que todavía se espera una resolución. En ese contexto, su actuación volvió a colocarlo en el centro de la escena.
Te Podría Interesar
El partido correspondía a la fecha 25 de LaLiga y tenía alto valor en la pelea por el campeonato. Osasuna se había puesto en ventaja con un penal convertido por Ante Budimir, resultado que complicaba al equipo madrileño en su intento por estirar la diferencia sobre FC Barcelona.
Vinícius empató ante Osasuna y provocó a la tribuna en plena polémica con Prestianni
Tras marcar, Vinícius encaró directamente hacia la tribuna local, que lo venía silbando durante todo el encuentro. Primero se llevó el dedo a la oreja en señal de que no escuchaba los abucheos y luego mostró el nombre en la espalda de su camiseta, en un gesto claramente desafiante hacia los hinchas del conjunto navarro.
Sin embargo, la historia no terminó bien para el Merengue. En los minutos finales y tras una revisión del VAR por una posible posición adelantada, Raúl García apareció con una gran definición para sellar la victoria de Osasuna. Así, el equipo de Madrid se fue con las manos vacías pese al gol y la reacción de su figura brasileña.