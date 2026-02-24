El brutal enojo de Thibaut Courtois con Mourinho por defender a Prestianni tras el escándalo con Vinícius Jr
Thibaut Courtois habló en conferencia de prensa en la previa de la revancha ante el Benfica y se mostró muy molesto con las declaraciones José Mourinho.
Este miércoles a las 17:00 (hora de Argentina), el Real Madrid y Benfica protagonizaran un partido más que caliente por la revancha de los 16vos de final de la Champions League. Luego de la ida en Lisboa, que terminó en triunfo 1-0 para el Merengue y el ya conocido episodio entre Vinícius Jr y Gianluca Prestianni, se vuelven a ver las caras en el mítico Santiago Bernabéu.
En la previa del choque entre el conjunto madrileño y las Águilas, Thibaut Courtois habló en conferencia de prensa y reconoció que estos actos de racismo deben parar de una vez por todas: "Estamos ante un gran momento para acabar con estas cosas. Nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinicius. Ha pasado en muchos momentos en el fútbol y hay que acabar ya con eso. La UEFA decide lo que tiene que decidir... es un buen mensaje", lanzó.
La bronca de Thibaut Courtois con José Mourinho por defender a Prestianni
Por otra parte, el belga se mostró muy molesto con las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Benfica, post escándalo en el Estadio Da Luz y consideró que defendió a Prestianni tras lo sucedido con su compañero de equipo: "Mourinho es Mourinho y como entrenador siempre vas a defender a tu club. Pero me molesta que se utilice el festejo de Vinicius; porque cuando marcan al Madrid, es el doble o triple. Ha pasado y hay que pasar página. Ha sucedido y no podemos justificar un presunto acto de racismo, por una celebración de un jugador", sentenció.
Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, también opinó sobre la postura de The Special One: "Yo lo que creo es lo mismo que dije la semana pasada... creo que Vini marcó un gol muy bonito y que nada que lo que pueda hacer justifica un acto de racismo. Lo vuelvo a repetir ahora porque no hay nada que justifique algo así", explicó el español.
¿Qué había dicho Mourinho sobre el escándalo de Prestianni y Vinícius?
En la conferencia tras el partido de ida, el ex DT del Madrid lanzó: "¿Si Prestianni está arrepentido? ¿Arrepentido de qué? He hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Prestianni me dice otra cosa. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo sólo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad".