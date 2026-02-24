Christian Horner reveló cuánto influyó Max Verstappen en su salida de Red Bull

Christian Horner recordó su salida del equipo austríaco en la serie Drive To Survive y dejó en claro si el neerlandés tuvo algo de injerencia en la decisión.

La salida de Christian Horner de Red Bull provocó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del paddock. Más allá de las distintas especulaciones que circularon sobre la determinación de la escudería de prescindir de quien fue una pieza central desde 2005, el ex jefe de equipo decidió hablar públicamente y romper el silencio.

Horner reapareció en la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental que retrata la intimidad de la Fórmula 1, donde abordó su salida y ofreció su versión sobre uno de los movimientos más resonantes de los últimos años en la categoría.

“Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. No tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Nunca imaginé estar en esta situación. Por supuesto, tu reacción inmediata cuando te dan una noticia tan desagradable es decir: ‘Que les den’. Me han quitado algo que no era mi elección, que era muy valioso para mí”, expresó el británico en la serie.

Christian Horner reveló si Max Verstappen tuvo influencia en su salida de Red Bull Por otra parte, fue consultado acerca de si consideraba que Max Verstappen había tenido algún tipo de influencia en la determinación adoptada por Red Bull respecto a su salida: “El padre (Jos Verstappen) nunca ha sido mi mayor admirador. Ha hablado abiertamente sobre mí. Pero no creo que los Verstappen fueran responsables en modo alguno”, aseguró.