Un ex River reavivó la polémica por el off de Demichelis y dejó una frase filosa: "Hoy debe estar arrepentido"

El ex defensor de River recordó el episodio que sacudió al vestuario y apuntó a las consecuencias internas que tuvo aquella charla privada que se filtró.

Martín Demichelis mantuvo un diálogo con periodistas en el que criticó a algunos de sus entonces dirigidos y meses después le puso fin a su ciclo.

El presente de River está atravesado por la renuncia de Marcelo Gallardo, pero en las últimas horas reapareció un capítulo incómodo del ciclo anterior. Un futbolista ex River recordó el polémico off de Martín Demichelis, cuando el entonces DT criticó a referentes del plantel en una charla privada que terminó filtrándose.

Leandro González Pirez, actual jugador de Estudiantes de La Plata explicó que el impacto fue profundo dentro del grupo. “Fue muy difícil, nosotros no lo sabíamos. Buscamos hablar con él y nos dio su explicación, pero él buscó que el tiempo apague la llama, en lugar de ir e intentar apagarla. Ese fue el detalle que terminó volcando la moneda”, aseguró en diálogo con el podcast Clank!.

Leandro González Pírez recordó el off de Martín Demichelis González Pírez pospuso su casamiento por la final Leandro González Pírez recordó el escándalo que sacudió al vestuario de River y dejó una frase picante sobre el ex DT. Fotobaires Aquella conversación, en la que el DT cuestionó a varios futbolistas sin saber que trascendería, resquebrajó la relación con el vestuario y marcó el principio del fin de su ciclo en River. Con el paso del tiempo, el propio zaguero cree que el entrenador tomó dimensión del error: “Obviamente a día de hoy él debe estar arrepentido, encima después hubo resultados que no acompañaron y la situación se magnificó, seguíamos jugando muy bien, pero el clima se hizo más tedioso”.

González Pírez también apuntó al contexto deportivo y a los rumores que rodeaban al equipo en ese momento. Según su mirada, la posibilidad de un regreso de Gallardo fue un factor de presión adicional: “Tuvimos dos o tres derrotas puntuales que lo hicieron tambalear, que se empiece a hablar de la vuelta de Gallardo fue un peso muy grande para Martín, encima la derrota con Temperley hizo que también se lo discuta mucho”.