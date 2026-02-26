Sacudón en el automovilismo: Julián Santero anuncia una decisión que impacta

El mendocino Julián Santero quedó en el centro de la polémica por sus dichos sobre el TC de los 90 y su reacción generó fuerte repercusión.

El piloto mendocino Julián Santero, campeón de Turismo Carretera en 2024, decidió dar un paso al costado en su presencia mediática luego de recibir una oleada de críticas por unas declaraciones sobre el automovilismo de los años 90.

Lo que comenzó como un comentario técnico sobre la evolución de los autos terminó generando una fuerte polémica. En el programa Última Vuelta de Fox Sports, Santero fue consultado sobre si el TC debería reducir la carga aerodinámica para mejorar el espectáculo. En ese contexto comparó el automovilismo de los 90 con el actual, calificándolo —desde su visión— como “casi amateur” frente al alto nivel de profesionalismo que existe hoy.

La comparación, lejos de ser bien recibida, desató una reacción negativa entre muchos fanáticos nostálgicos de aquella época. Lo que para Santero fue un análisis de la evolución técnica, para muchos seguidores fue un desprecio hacia los ídolos del pasado, lo que generó una rápida y masiva viralización del comentario y una avalancha de críticas en redes sociales.

Julián Santero anuncia su decisión





Julian Santero sale de los medios especializados Ante la fuerte presión y los mensajes ofensivos, el piloto decidió hacer un descargo personal a través de un extenso video en su cuenta de Instagram. Allí confesó que los ataques y el “odio” recibido habían excedido un límite saludable, al punto de afectar su bienestar emocional. Santero incluso llegó a afirmar que, en ese contexto, a veces preferiría no haber sido campeón, porque la exposición que conlleva su figura pública le resultaba cada vez más difícil de manejar.