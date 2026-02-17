Gran rendimiento de Nicolás Varrone en la primera jornada de ensayos de la F2 en Barcelona

El argentino Nicolás Varrone cumplió una actuación destacada en el primer día de test de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona -Catalunya, en el marco de la preparación para la temporada 2026. El bonaerense finalizó segundo y se posicionó entre los protagonistas de la jornada.

Al volante del auto del equipo Van Amersfoort Racing , el piloto de Ingeniero Maschwitz completó 64 vueltas y estableció un mejor tiempo de 1:25.058. Ese registro lo mantuvo al tope de la tabla durante buena parte de la sesión.

Sin embargo, en los minutos finales apareció el mexicano Noel León, representante de Campos Racing, quien marcó 1:24.370 y desplazó al argentino al segundo puesto por una diferencia ajustada.

Cuando la tanda ingresaba en su tramo decisivo, un accidente del colombiano Sebastián Montoya en la curva 1 alteró el desarrollo normal del cronograma. Los comisarios deportivos ordenaron bandera roja y la actividad quedó neutralizada.

Con menos de diez minutos por disputarse, las autoridades resolvieron no reanudar la sesión, por lo que no hubo margen para nuevos intentos de vuelta rápida. De esta manera, Varrone cerró el día con un sólido segundo puesto que refuerza sus expectativas en su temporada debut en la categoría .

Cómo siguen los ensayos de la Fórmula 2

La actividad continuará este miércoles en Montmeló con dos bloques de trabajo: de 5:00 a 8:00 y de 10:00 a 13:00 (hora de Argentina). El jueves se desarrollará la última jornada de pruebas, con una modificación en el horario de la segunda tanda, que irá de 9:00 a 12:00.

El campeonato 2026 de la Fórmula 2 comenzará del 6 al 8 de marzo en el Circuito Albert Park, en Australia. Allí, Varrone buscará trasladar las buenas sensaciones mostradas en el primer día de test en Barcelona al inicio oficial de la temporada.