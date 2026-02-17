Liga Argentina de Basquet para los mendocinos: acción en casa y en la ruta

La U.D. San José será local ante Gorriones de Río Cuarto por la Liga Nacional Femenina. El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Mario Díaz , donde el conjunto mendocino buscará hacerse fuerte ante su gente.

En paralelo, Rivadavia Básquet afrontará un exigente compromiso como visitante frente a Sportivo Suardi por la Liga Argentina. El partido comenzará a las 21.30 en el Gigante de la Avenida .

Aunque no tendrá partido en esta jornada, Huracán Las Heras continúa enfocado en la lucha por mantener la categoría en la Liga Argentina. El Globo sostiene un mano a mano con Colón de Santa Fe para evitar el descenso.

Al conjunto mendocino le restan nueve encuentros, mientras que el Sabalero tiene once por disputar. En Santa Fe, además, surgieron novedades institucionales tras un comunicado de los jugadores de Colón por atrasos salariales.

La U.D. San José llega motivada tras vencer a Quimsa por 66-63 en el Mario Díaz. La gran figura fue Virginia Peralta , autora de 31 puntos, 3 rebotes, 3 recuperaciones y 1 asistencia, con una valoración de +26.

En otro duelo clave por la zona baja, Hindú derrotó como local a Huracán Las Heras por 85-72, resultado que le permitió despegarse del fondo y alimentar sus aspiraciones de reclasificación. Para el Globo fue la quinta derrota consecutiva; el equipo cerrará su gira por Córdoba este miércoles ante Barrio Parque.

La jornada, con partidos decisivos y la permanencia en juego, marca otro capítulo determinante para los representantes mendocinos en el básquet nacional.