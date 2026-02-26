El referente de River que lloró delante de Marcelo Gallardo cuando el DT comunicó su renuncia

Se dieron a conocer detalles de cómo fue el momento en el que Marcelo Gallardo le anunció al plantel sobre su salida y hubo una reacción devastadora.

Este jueves desde las 19:30, Marcelo Gallardo tendrá su despedida en el Monumental y le pondrá fin a su tortuoso segundo ciclo como DT de River. El anuncio entre semana del Muñeco generó una consternación absoluta en Núñez y en las últimas horas se conocieron algunos detalles desoladores.

Tras analizarlo detalladamente, el Muñeco explicó que su postura era indeclinable y que consideraba que era el momento de dar un paso al costado después de varios cachetazos que lo marcaron en el último tiempo. El impacto fue inmediato en el vestuario, donde varios jugadores, sobre todos los referentes, quedaron golpeados por la noticia.

Al menos es el caso de Lucas Martínez Quarta, uno de los mimados del entrenador durante su etapa completa en el Millonario. Según reveló Gustavo Yarroch, periodista que cubre el día a día de River en ESPN, el zaguero central tuvo una devastadora reacción al enterarse de la renuncia del técnico. "Se quebró, se puso a llorar delante del Muñeco cuando se enteró que se iba”, relató al aire de F90.

La reacción de Lucas Martínez Quarta cuando Gallardo comunicó su salida: "Se puso a llorar" Video: ESPN Por qué Martínez Quarta se siente "responsable" de la renuncia de Gallardo en River Y como no entender la reacción del Chino, si Gallardo fue quien lo hizo debutar en Primera allá por 2016 y también el que impulsó su regreso a comienzos de 2025, cuando la Banda desembolsó € 7.000.000 para repatriarlo desde la Fiorentina.