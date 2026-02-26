Después de River con Gallardo, otro equipo de Primera División se quedó sin DT ¡y ya son 5 en 7 fechas!
Tras la salida de Gallardo en el Millonario, un equipo del Torneo Apertura tomó la decisión de despedir a su entrenador y ahora son 5 en 7 fechas.
El director técnico Hugo Colace fue despedido de Atlético Tucumán luego de la derrota del pasado martes por la noche ante Belgrano de Córdoba, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, es el quinto técnico que deja su cargo en lo que va del certamen tras Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba), la dupla Orsi-Gómez (Newell's), Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata) y Marcelo Gallardo (River).
Atlético Tucumán despidió a su DT tras la derrota ante Belgrano
La decisión fue tomada tras la caída por 3-1 frente al equipo cordobés, que significó la cuarta caída del Decano en lo que va de este Torneo Apertura.
Atlético Tucumán tuvo un muy flojo inicio de 2026 y la situación fue empeorando a medida que avanzaban las fechas. En los últimos cuatro partidos sus jugadores acumularon tres derrotas y, luego de siete presentaciones, tienen solo cinco puntos, por lo que están duodécimos en la Zona B.
Luego de la caída en Córdoba, Colace había reconocido que “el fútbol argentino es difícil porque dependés siempre de los resultados, uno entrena toda la semana pensando que se van a conseguir buenos resultados”. Además, se lamentó porque “hubo falencias tácticas” y añadió: “Desde una jugada nuestra en el primer tiempo, la perdemos y después viene el contaataque y el gol de tiro libre. Ya deja de ser táctico porque es una jugada de pelota parada”.
Los nombres que suenan para reemplazar a Colace en Atlético Tucumán
La dirigencia del Decano ya tendría a tres entrenadores en la mira para reemplazarlo: se trata de Omar de Felippe, Cristian “Kily” González y Daniel Oldrá.
De Felippe viene de tener un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que ganó la Copa Argentina en el 2024 y que además tuvo una más que decente actuación en la Copa Libertadores del año pasado.
Kily González, por su parte, ya dirigió en Rosario Central y Unión de Santa Fe, mientras que su última experiencia fue en Platense, donde consiguió muy flojos resultados.
Finalmente, Daniel Oldrá protagonizó uno de los momentos más curiosos de este Torneo Apertura, ya que dejó la dirección técnica de Instituto de Córdoba luego de la segunda fecha.
La próxima presentación de Atlético Tucumán será el martes 3 de marzo, cuando reciba a Racing en el Monumental José Fierro por la octava fecha del Torneo Apertura.
Fuente: NA