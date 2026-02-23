Tensión en AFA: los motivos por los que los dirigentes decidieron suspender una fecha del Torneo Apertura

Minutos antes de confirmarse la suspensión del fútbol de Primera División para la fecha 9, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga , había encendido las alarmas al no descartar esa medida extrema en medio del conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ): “No lo descartamos. Tomaremos la medida que haya que tomar”, afirmó tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

El dirigente fue aún más contundente al referirse al trasfondo político y económico del conflicto: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”. Sus declaraciones reflejan el clima de tensión creciente dentro de la estructura dirigencial del fútbol local.

Además, Berlanga apuntó directamente a la situación judicial que involucra a las principales autoridades: “ Tapia , Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a Conmebol. Es todo muy raro”.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol se reunió este lunes en el predio Lionel Messi en Ezeiza, a pocas semanas del inicio de la competencia oficial. Uno de los ejes centrales fue el avance del ARCA sobre la AFA en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones.

Berlanga abre la puerta a suspender el torneo por el conflicto con ARCA

Según la denuncia, se habrían retenido montos correspondientes a obligaciones impositivas y de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ser depositados. Sin embargo, desde la AFA rechazan la acusación y aseguran que la deuda fue cancelada en tiempo y forma, incluyendo intereses, negando cualquier tipo de “retención indebida”.

En ese contexto, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para varios dirigentes, entre ellos Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Cristian Malaspina, aunque posteriormente Tapia recibió una autorización para viajar y participar de un encuentro de Conmebol.

Claudio "Chiqui" Tapia Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, finalmente fue autorizado a salir del país. NA

Cruces, internas y respaldo dirigencial en un clima caliente

La reunión también estuvo atravesada por el reciente cruce entre Atlético Tucumán y la AFA, tras las críticas del club por el arbitraje de Fernando Espinoza en su derrota ante Instituto de Córdoba. El episodio sumó tensión a un escenario ya cargado.

La respuesta llegó rápidamente desde la dirigencia: Pablo Toviggino utilizó sus redes sociales para invitar con ironía al presidente tucumano, Mario Leito, al encuentro en Ezeiza. “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo”, escribió.

En el mismo mensaje agregó: “Va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol. Jamás olvidar, el que más pide se… primero. Nos vemos pronto!!!”.

En este contexto, los dirigentes de Primera División avanzaron en la elaboración de un comunicado conjunto para respaldar a la conducción actual de la AFA, en medio de un escenario de máxima tensión institucional que, como anticipó Berlanga, derivó en la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura, prevista para el 5, 6, 7 y 8 de marzo, fechas en las que Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, entre otros, declararán por la causa iniciada por ARCA.