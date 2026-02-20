La AFA recogió el guante y le respondió a la Justicia por el llamado a indagatoria de Claudio Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió formalmente a la citación a indagatoria dispuesta por el juez en lo Penal Económico N°5, Diego Alejandro Amarante, contra su presidente Claudio Chiqui Tapia , el tesorero Pablo Toviggino y otros tres integrantes de la conducción, en el marco de una causa por presuntos delitos tributarios y previsionales.

La medida judicial fijó para el próximo 5 de marzo la declaración indagatoria de los dirigentes y dispuso, además, la prohibición de salida del país hasta tanto se les tome declaración. No se descarta que esa restricción pueda extenderse hasta que se resuelva la situación procesal de los acusados.

Este escenario abre un interrogante de alto impacto institucional: si la medida continuara vigente, Claudio Chiqui Tapia podría quedar impedido de asistir al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección argentina iniciará la defensa del título el 16 de junio ante Argelia.

La investigación se centra en supuestas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que, según la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas al fisco dentro del plazo legal de 30 días.

$663.340.652,50 en retenciones de IVA.

$1.998.652.056,40 en retenciones del Impuesto a las Ganancias.

$8.016.291.166,48 correspondientes al régimen del artículo 79 de Ganancias.

$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

En total, la cifra investigada supera ampliamente los $19.000 millones. Según consta en el expediente, julio de 2025 fue el mes con mayor volumen observado, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.

Qué pasará después de las indagatorias

Tras las indagatorias, el magistrado tendrá un plazo de diez días para definir si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los dirigentes. En caso de procesamiento, las defensas podrán apelar ante la Cámara en lo Penal y Económico, que incluso podría convocar a una audiencia presencial o virtual para escuchar los argumentos de los abogados antes de resolver. Previamente, se requerirá la opinión del fiscal general ante ese tribunal.

El calendario judicial, atravesado por feriados en las próximas semanas, podría extender los plazos procesales y reducir el margen en la antesala del Mundial y de los compromisos internacionales vinculados a la actividad de la AFA y la Conmebol.

El comunicado completo de la AFA

Frente a la difusión de la citación, la AFA publicó un comunicado oficial en el que rechazó la acusación y cuestionó la decisión judicial. El texto señala:

“Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo.

El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”.

Un escenario abierto

La causa se encuentra aún en etapa de instrucción y no existe definición sobre la responsabilidad penal de los acusados. La indagatoria es un acto de defensa en el que los imputados pueden responder o abstenerse ante los cargos que se les atribuyen.

Mientras tanto, la controversia judicial se desarrolla en paralelo al calendario deportivo. Si la prohibición de salida del país se mantuviera vigente durante la disputa del Mundial, Claudio Chiqui Tapia y otros dirigentes podrían quedar al margen de la competencia, en un contexto en el que la representación institucional de la AFA cumple un rol central en la organización y el acompañamiento del seleccionado argentino en la máxima cita del fútbol internacional.