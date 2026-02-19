Aportes de la AFA: citan a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino y les prohíben salir del país

Lo dispuso el magistrado en lo penal y económico Diego Amarante para el próximo 5 de marzo junto a otros tres funcionarios de la entidad. Además, se les prohibió a todos la salida del país.

El juez en lo Penal Económico N°5 Diego Alejandro Amarante, citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero de la entidad, a Pablo Toviggino y a tres de sus principales dirigentes en el marco de una investigación por delitos tributarios y previsionales.

Además de Tapia y Toviggino, el magistrado convocó en calidad de imputados al vicepresidente primero de la AFA, Cristian Ariel Malaspina; Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.

El presidente de la AFA se encontraba en la presentación del Trophy Tour de Coca Cola en La Rural cuando se enteró de la novedad judicial, abandonando el evento relacionado con el próximo Mundial de Fútbol.

Claudio Tapia Claudio Tapia en La Rural. Federico Etienot/MDZ La convocatoria fue a instancia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. La AFA como institución y Tapia deberán presentarse el 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente. Toviggino y Lorenzo fueron convocados para el 6 de marzo en los mismos horarios, mientras que Blanco Rodríguez y Malaspina fueron citados para el 9 de marzo, también a las 10.30 y 12, respectivamente.

El juez consideró que existen "motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados", los cuales están tipificados en el Régimen Penal Tributario, normas que contemplan delitos vinculados a la evasión de impuestos y al incumplimiento de obligaciones con la seguridad social.