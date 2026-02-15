El palito de Eduardo Domínguez a la AFA por los piedrazos al micro de Estudiantes: "Se preocupan por el pasillo y no por la seguirdad"

Luego del empate en el clásico, Eduardo Domínguez expresó su indignación por el ataque que recibió el vehículo que transportaba al plantel hacia el estadio.

En la previa del encuentro, el micro en el que viajaban los jugadores del Pincha fue atacado por un grupo de hinchas triperos a piedrazos. El vehículo quedó con varios daños, entre ellos algunos vidrios rotos, e incluso algunos asistentes de Eduardo Domínguez sufrieron leves heridas cortantes, por lo que el DT expresó todo su enojo en conferencia de prensa.

Domínguez apuntó contra la AFA por los piedrazos al micro de Estudiantes El palito de Eduardo Domínguez a la AFA por los piedrazos al micro de Estudiantes "Nos tiraron varias piedras antes de llegar al estadio, pero se preocupan a veces tanto por detallecitos, de que si hacen el pasillo, que si esto, que lo otro... y la seguridad de un plantel se ve afectada. No se puede desviar la atención por estas situaciones, ya estamos en 2026", apuntó en primera instancia, con un claro palito a la AFA por todo lo sucedido en la definición del Clausura 2025 tras el histórico espaldazo a Rosario Central.

"Es una lástima que haya sucedido porque uno viene tranquilo y a mí me pasó el piedrazo por encima, me cayó todo el vidrio encima, a Marcos (Angeleri), a Leandro (Díaz), mi ayudante", continuó el Barba, fastidiado. Y remarcó: "Le erraron por centímetros, le podía pegar en la cabeza a cualquiera".