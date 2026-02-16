Ordenaron excarcelar a 4 empleados de Sur Finanzas acusados de destruir pruebas en la causa por lavado de dinero

El juez Luis Armella ordenó la excarcelación de cuatro empleados de Sur Finanzas que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero . Los liberados son Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga , quienes permanecían bajo custodia acusados de destruir pruebas clave para la causa.

Los cuatro fueron indagados durante el fin de semana por el magistrado, quien determinó que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No obstante, sus celulares y todos los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos quedaron bajo resguardo judicial.

Durante las indagatorias del viernes, la Justicia ofreció a los imputados la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron esta alternativa. En los próximos días, Armella deberá resolver si los procesa formalmente, mientras continúa el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento.

Según el expediente judicial, cada uno de los cuatro empleados habría participado en acciones específicas destinadas a obstaculizar la investigación:

El núcleo de la pesquisa se centra en el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados. Los investigadores trabajan sobre un universo de 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

¿Qué papel jugó San Lorenzo en esta operatoria?

En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que califican de "usurarias". Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.

El expediente incorpora una afirmación clave: "La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA", según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.

¿Cómo funcionaba el mecanismo de pago?

La investigación estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.