Ordenaron excarcelar a 4 empleados de Sur Finanzas acusados de destruir pruebas en la causa por lavado de dinero
El juez Luis Armella otorgó la libertad a cuatro integrantes de Sur Finanzas acusados de destruir pruebas, luego de que estos rechazaran declarar como arrepentidos en la causa ligada a la AFA.
El juez Luis Armella ordenó la excarcelación de cuatro empleados de Sur Finanzas que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Los liberados son Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, quienes permanecían bajo custodia acusados de destruir pruebas clave para la causa.
Los cuatro fueron indagados durante el fin de semana por el magistrado, quien determinó que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No obstante, sus celulares y todos los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos quedaron bajo resguardo judicial.
Te Podría Interesar
Durante las indagatorias del viernes, la Justicia ofreció a los imputados la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron esta alternativa. En los próximos días, Armella deberá resolver si los procesa formalmente, mientras continúa el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento.
¿Qué se les imputa a los empleados liberados?
Según el expediente judicial, cada uno de los cuatro empleados habría participado en acciones específicas destinadas a obstaculizar la investigación:
- Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, habría ordenado el 1 de diciembre de 2025 a la tesorera Micaela Sánchez que enviara a una persona a recaudar dinero y que borrara archivos de la cámara de seguridad.
- Juan Soler mantuvo comunicación con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos de la firma, para ordenarle que ingresaran a las computadoras de los cajeros y desconectaran los programas.
- César Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo, habría ordenado en comunicación con otros integrantes de la empresa ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos, según comprobó la Justicia.
- Rolando Soloaga, jefe de choferes, escribió en un grupo de WhatsApp: "Buenas tardes, muchachos, espero que anden bien. A pedido del jefe, vamos a hacer unas guardias en el estacionamiento. Es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando. La grilla va hacer día por medio, de 10 a 18, los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas, lo que haya que hacerle, cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201. Más tarde paso cómo están destinados los equipos para la semana que viene".
¿Cuál es el foco central de la investigación sobre Sur Finanzas?
El núcleo de la pesquisa se centra en el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados. Los investigadores trabajan sobre un universo de 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
¿Qué papel jugó San Lorenzo en esta operatoria?
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que califican de "usurarias". Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
El expediente incorpora una afirmación clave: "La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA", según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
¿Cómo funcionaba el mecanismo de pago?
La investigación estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.