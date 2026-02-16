Buscarán aprobar la reforma laboral "sin cambios": qué pasa con el polémico artículo de licencias

El Gobierno Nacional analiza de cerca el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral , proyecto de ley que viene con media sanción del Senado y donde el oficialismo espera rápidamente dar tratamiento y aprobar el texto antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará el tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En las últimas horas, a la discusión de la iniciativa, que ya viene con puntos complejos y controvertidos, se le agregó el artículo 44, que es el que establece que en caso de licencias por enfermedad el trabajador percibirá un porcentaje menor de remuneración.

El artículo explicita que el empleado recibirá un 50% del total del básico por día en casos de accidentes o enfermedades que no sean consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo (por ejemplo, una lesión producto de un partido de fútbol); o de un 75% del total del básico en caso de que la licencia no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente (por ejemplo, una gripe, una cirugía programada, entre otros).

Esta media sanción generó polémica a nivel político, teniendo en cuenta que en un primer momento no estaba en el texto original del proyecto, y que fue agregado a último momento de la sesión del Senado.

Desde el Gobierno Nacional adelantaron que reformarán la ley y que habrá cambios en ese artículo 44, particularmente con la idea de mantener el pago del 100% del salario en el caso de licencias por "enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables".

No obstante, Luis Petri, diputado nacional mendocino por La Libertad Avanza, expresó a MDZ que la idea en la Cámara de Diputados en aprobar la ley "como está" y luego modificar "por ley complementaria o decreto reglamentario".

Luis Petri 4 El diputado nacional Luis Petri. Milagros Lostes - MDZ

En diálogo con MDZ Radio, sostuvo: "Pensamos que la ley hay que tratarla el miércoles en comisiones (de Legislación Laboral y Hacienda y Presupuesto). Pretendemos subsanar el artículo con modificación reglamentaria o ley que se envíe de forma complementaria. Pero es imprescindible votar la ley", sostuvo.

Además, admitió que ese artículo "no estaba en el texto oficial y luego se incorporó a última hora".

En este caso, en el oficialismo aseguran que no tienen intención de hacer reformas al texto aprobado en la Cámara de Senadores, al sostener que "volver con cambios a la Cámara Alta sería abrir una 'caja de Pandora'".

Por otro lado, el diputado nacional también sostuvo a MDZ que no prevén mayores cambios de ese artículo más que la necesidad de mantener el 100% del sueldo en enfermedades severas. Para el resto de afecciones o licencias, buscarán mantener el descuento del 25% o 50% según cada caso. "No habrá mayores cambios que esos", mencionó.